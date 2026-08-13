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杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

編譯季晶晶／綜合外電
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受伊朗戰事衝擊，杜拜旅客量大減，南韓仁川機場今年上半年以3,840萬名國際旅客暫...
受伊朗戰事衝擊，杜拜旅客量大減，南韓仁川機場今年上半年以3,840萬名國際旅客暫居全球第一。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

受中東戰事影響，杜拜機場國際客量大幅下滑，南韓仁川機場則憑轉機優勢與觀光熱潮，在2026年上半年暫居全球最繁忙國際機場。

全球最繁忙國際機場不再是中東的杜拜。2月底伊朗戰事爆發後，杜拜機場在數日內幾乎全面關閉，國際旅客數量急降，龍頭寶座因此換人坐。國際機場協會（ACI）的初步統計顯示，南韓仁川機場的國際旅客量已經超越倫敦希斯洛和新加坡樟宜機場。去年，仁川還排第三名，落後杜拜與希斯洛。 

仁川機場周四表示，今（2026）年上半年共接待3,840萬名國際旅客。主要是美伊衝突削弱中東機場轉運功能，歐亞旅客改採直飛，或改經仁川而非杜拜轉機。從歐洲飛抵仁川轉機的旅客人數，今年上半年較去年同期成長三分之二。

阿聯酋航空（Emirates）雖然在幾天之內就恢復航班復飛，但杜拜機場旅客量還沒有回到戰前水準。ACI數據顯示，杜拜國際旅客從2月的740萬驟降至3月的250萬，6月僅回升至約470萬。  

此外，南韓觀光熱潮也嘉惠仁川機場。中國與日本訪客增加、文化影視作品如《K-Pop獵魔女團》走紅，加上科技與美妝產業成長，帶動入境需求。維珍航空（Virgin Atlantic）今年也開闢從希斯洛飛仁川的航線。  

仁川機場自2001年啟用後，持續擴建並強化轉機服務，航廈內設有飯店、24小時三溫暖、免費休息區、博物館及引路機器人。如果計入國內線，美國亞特蘭大機場仍為全球最繁忙機場；但在國際客運部分，仁川已暫居首位。ACI表示，數據仍待最終確認，完整報告下月公布。

精華 FAQ

  • 主要因美伊衝突削弱杜拜的轉運功能，國際旅客改走直飛或改經仁川轉機；同時杜拜客量在戰事後急跌，讓仁川趁勢超車。

  • 仁川機場今年上半年共接待3,840萬名國際旅客，國際客運量已超越倫敦希斯洛與新加坡樟宜，暫居全球最繁忙國際機場。

  • 南韓觀光熱潮、中國與日本訪客增加，以及文化影視、科技和美妝產業帶動入境需求；此外，維珍航空也新開希斯洛飛仁川航線。

杜拜 伊朗 南韓 仁川機場

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