我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約MTA擬再漲4% 稱「免費公車」口號促逃票潮

台內政部聲請解散統促黨 黨主席張安樂回應了

大狗也可陪主人搭機 漢莎旗下義航開放大型犬進客艙

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客...
根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客服中心完成預約及付款。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

ITA Airways自8月3日起開放30公斤以下大型犬進入客艙，先用於部分義大利國內航班，成為歐洲首家提供此服務的航空公司。

德國漢莎航空集團旗下義大利航空公司ITA Airways今天宣布，自8月3日起推出大型犬客艙服務，體重30公斤以下、符合規定的犬隻不用安置於貨艙運輸籠，可直接在客艙陪伴主人搭機，成為歐洲首家推出大型犬客艙服務的航空公司。

德通社（dpa）報導，ITA Airways推出「大型犬登機」（Large Dog On Board）服務，即日起開放預訂，8月3日起適用於部分義大利國內航班。初期每架航班最多可安排2隻大型犬進入客艙，包括商務艙1隻體重30公斤以下犬隻，以及經濟艙1隻體重15公斤以下犬隻。

過去ITA Airways依一般航空業做法，僅允許體重約10公斤以下（含運輸籠）的小型貓犬進入客艙，超過重量限制的寵物通常須安置於貨艙運輸。

義大利民航局（ENAC）去年修訂寵物航空運輸規定，允許航空公司在符合飛航安全條件下，安排超過原有重量限制的寵物進入客艙。ITA Airways今年稍早完成大型犬客艙測試飛行並獲核准後，正式推出30公斤以下犬隻客艙服務。

根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客服中心完成預約及付款。

飛行期間，犬隻不用待在運輸籠內，但必須全程繫上牽繩、戴上口套，並安排在靠窗座位前方鋪設吸水墊的指定區域，飼主則坐在旁邊座位。

ITA Airways執行長艾伯哈特（Joerg Eberhart）表示，推出大型犬客艙服務是回應乘客希望與寵物同行的需求，公司聽取乘客意見，讓飼主與寵物旅行時不必分開。

航空公司表示，未來將逐步擴大至更多義大利國內航線，並規劃推廣至國際航班，若其他旅客因害怕狗隻或對動物過敏，可申請更換座位。

ITA Airways前身為義大利航空（Alitalia）。德國漢莎航空（Lufthansa）集團去年取得ITA Airways 41%股權，目前與義大利政府共同持有這家航空公司。

不過，針對ITA Airways推出的新服務，漢莎集團表示，包括德國漢莎航空在內的旗下航空公司，目前都沒有跟進推出大型犬客艙服務的計畫。

精華 FAQ

  • ITA Airways推出「大型犬登機」服務，允許30公斤以下、符合規定的犬隻不必放在貨艙，可直接進入客艙陪伴主人搭機，打破過往僅限小型寵物進客艙的做法。

  • 服務自8月3日起開放預訂，初期先適用於部分義大利國內航班，每班最多安排2隻大型犬，其中商務艙限1隻30公斤以下犬隻，經濟艙限1隻15公斤以下犬隻。

  • 飼主需至少在起飛4天前透過客服預約並付款，犬隻飛行時須繫牽繩、戴口套，並坐在靠窗座位前方的指定區域；其他旅客若怕狗或過敏，也可申請換座。

義大利

上一則

Collinson International 攜手國泰人壽為航班中斷旅客提供機場貴賓室服務

延伸閱讀

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許

飛行途中用充氣腳墊 華航長榮有條件允許
美航商務艙隱私門 獲准啟用

美航商務艙隱私門 獲准啟用
取代擁擠的中間座位 聯合航空升級版經濟艙 更多活動空間

取代擁擠的中間座位 聯合航空升級版經濟艙 更多活動空間
美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機

美國會眾議員提「安靜天空法案」 機上擬禁打手機

熱門新聞

日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。(路透)

避免外國自駕客逆向 日本將在北海道等三地機場加強道路安全

2026-07-23 23:17
根據ITA Airways規定，犬隻搭機須加購這項服務，並至少於起飛4天前透過客服中心完成預約及付款。(路透)

大狗也可陪主人搭機 漢莎旗下義航開放大型犬進客艙

2026-07-29 23:53
飛機座位示意圖。(取材自Kaysha on Unsplash)

機艙現「神祕鐵桌」占位 美航寧廢座位也不給坐理由曝光

2026-07-14 01:45
日本東京迪士尼樂園。資料照片。（路透）

遊日注意 不只東京迪士尼10月喊漲 休閒設施一日票均價首度破5千日圓

2026-07-22 05:22
台虎開航岡山航線初期每週往返僅3班，目前北、高每週12班，帶動赴岡山旅遊升溫，日方統計，去年台灣旅客在岡山共住宿28萬2760晚，成長63.4%。圖為日本岡山城。(中央社)

日本二線城市變熱門 台灣旅客深度慢遊正夯

2026-07-18 13:11

全球規模最大美洲古代文明大展 上海博物館開展

2026-07-20 05:15

超人氣

更多 >
華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關

華婦不會英語第一次來美 靠「這張紙」秒過海關
「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧
海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？
好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買
別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折