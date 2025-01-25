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過海關別開玩笑 飛安專家：4行為恐被當可疑分子

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
安全專家提醒，過安檢時有些看似正常的行為，其實可能引起運輸安全官員的高度警覺，進而延誤旅客行程。(取材自unsplash.com/@cdc)
安全專家提醒，過安檢時有些看似正常的行為，其實可能引起運輸安全官員的高度警覺，進而延誤旅客行程。(取材自unsplash.com/@cdc)

航空安全專家提醒，過安檢時有些看似正常的行為，其實可能引起運輸安全官員（TSOs）的高度警覺，進而延誤旅客行程。

「紐約郵報」報導，丹佛大都會州立大學（Metropolitan State University of Denver）航空管理學教授兼機場安全協調員培訓師普萊斯（Jeff Price），擁有豐富的機場管理背景，以及33年的航空安全經驗，他向「福斯新聞」（Fox News）透露，當旅客接受運輸安全管理局（TSA）安檢時，應注意某些行為可能引起安全人員注意。

首先，穿著是否適合出發地或目的地的天氣。如果旅客的穿著與兩地的天氣不符，可能會引起TSA警示。

第二，過度打哈欠。普萊斯說：「誇張、頻繁的哈欠可能會引起注意，當人們感到壓力時，他們往往需要更多氧氣。」

第三，缺乏眼神接觸。

另外，過度與TSOs交談也可能被視為可疑行為。普萊斯說：「有時這可能被視為試圖分散他們的工作職責，特別是那些操作X光設備或篩選技術的人員。他們真的不想在那裡進行交談，因為他們專注於包包裡的東西。」

而過度使用香水也可能被視為可疑。雖然在其他情況下，這種行為可能並不罕見，但在機場，這可能被視為試圖掩蓋其他氣味。

然而，普萊斯也強調，通常不是單一行為就會引起TSOs的警覺，而是一連串的行為模式。他建議，能做的最好事情就是專注於來機場的目的，真誠地配合安全和航空公司人員：「安檢過程有時可能令人沮喪，但這是必要之惡。」

想快速過機場安檢？　專家曝4行為超NG：恐延誤時間

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