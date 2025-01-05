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想要安靜搭飛機 避開這些「噪音特多」機位

TVBS新聞網／編輯 蕭意溎 / 責任編輯 編輯組 報導
機艙座位。示意圖。（取材自pixabay）
機艙座位。示意圖。（取材自pixabay）

搭乘長途航班時，許多乘客都希望能挑到安靜的好位置，有些地方噪音很多，例如廁所附近、機尾廚房前方和機翼後方，而究竟要怎麼選擇安靜位置？機票搜尋網站「省錢飛航俱樂部」（Dollar Flight Club）分析出幾個選位妙招，建議旅客選座前應先了解飛機的結構設計，此外還能透過攜帶耳塞或降噪耳機降低噪音。

根據「紐約郵報」報導，省錢飛航俱樂部指出，一般而言，窄體或中型客機的廚房通常位於機尾，而洗手間則分布在駕駛艙附近和機尾，廣體客機則更複雜，廚房除了機尾外，機艙中段也有設置，洗手間則遍布機艙前中後。

另外，機翼後方座位是另一個噪音集中的區域，因靠近發動機，尤其是靠窗座位，能清楚聽到發動機的嗡嗡聲。此外，機尾除了有廚房作業聲響外，因結構設計，發動機運轉聲也更加明顯，加上顛簸感較強，噪音更明顯。

至於要如何選擇安靜的位置？省錢飛航俱樂部表示，由於發動機噪音向後傳播，機翼前方的座位則相對安靜得多，至於靠窗和靠走道座位，兩者在噪音干擾方面各有優缺點，靠窗座位常受發動機噪音影響，而靠走道座位則需要承擔人員走動的聲響，因此沒有絕對安靜的選擇。

省錢飛航俱樂部建議，除了可以選擇相對安靜的位置外，還可以攜帶耳塞或降噪耳機，即使不播放音樂，也能降低發動機噪音，在搭機時更加舒適。

搭飛機如何選位？　專家曝「這幾區」噪音超多：機尾是地雷

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