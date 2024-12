南太平洋島國萬那杜當局今天指出,近日發生造成至少12人喪命的近海強震。(美聯社)

南太平洋島國萬那杜當局今天指出,近日發生造成至少12人喪命的近海強震後,將取消暫停商業航班的措施,以重啟對萬那杜至關重要的旅遊產業。

法新社報導,萬那杜近海17日發生規模7.3強震,使首都維拉港(Port Vila)部分建築倒塌並引發山崩。

強震不僅毀損當地供水系統、癱瘓網路,首都主要航運港口的營運也停擺。

聯合國 人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)昨天晚間引述的政府數據顯示,目前為止已確認萬那杜強震導致12人死亡。

萬那杜已經進入為期7天的緊急狀態 和夜間宵禁 ,但當地機場宣布,從發生強震以來暫停的商業航班將於12月22日恢復。

機場當局的聲明寫道:「跟所有機場機構密切協商後,我們很高興宣布,將於明天重新開放維拉港國際機場(Port Vila International Airport),供商業航空運作。」