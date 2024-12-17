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2024全球最繁忙航線出爐 「台港」再登榜首

編譯吳孟真／綜合外電
2024年全球最繁忙國際航線報告出爐，台北（TPE）-香港（HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。圖為桃園國際機場。（路透）
2024年全球最繁忙國際航線報告出爐，台北（TPE）-香港（HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。圖為桃園國際機場。（路透）

最新報告顯示，2024年全球最繁忙的十個國際航線中，有七個位於亞太地區，顯示該地區旅遊逐漸復甦。其中，台北（TPE）-香港（HKG）航線繼2019年榮登榜首後，再次居冠。

航空情報公司OAG在17日公布的年度報告中，根據2024年1至12月間全球來回航班訂位數，列出全球最繁忙十大航線。港台航線再度躍居榜首，第二名則是埃及開羅（CAI）-沙烏地阿拉伯吉達（JED）；紐約（JFK）-倫敦（LHR）是唯一擠進名單的大西洋航線。

進榜的七個亞太航線中，許多航班運能仍未回到2019年的水準。台港航線今年賣出的機位總數為680萬個，儘管居全球之冠，但運能仍比疫情前少15%。相較下，榜上兩個中東航線運能卻明顯增加。根據OAG，開羅-吉達航線今年的機位數比2019年大幅成長62%。

首爾仁川（ICN）-東京成田（NRT）同期運能也大增68%。OAG首席分析師格蘭特解釋，「中國大陸國際航空市場復甦緩慢，業者將飛機轉往鄰近市場，以及南韓廉航易斯達航空（Eastar Jet）和Air Japan的加入，還有羽田機場客滿」，均使該航線運能大幅成長。

格蘭特說，「隨著亞太地區運能幾乎完全恢復，全球最繁忙的航線集中在主要航空轉運站如香港、仁川和新加坡」。

香港 東航 疫情

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