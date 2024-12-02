全球首座「哈利波特魔法部」遊樂園 明年5月奧蘭多環球開幕

佛州奧蘭多環球影城明年5月將開放新園區：「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區。圖為園區內的哈利波特霍格華茲列車。(路透)

哈利波特 迷注意，全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，即將於明年5月在佛州 奧蘭多的環球影城 度假區開幕。園方近日釋出園區內的照片和詳細遊樂設施介紹，讓遊客彷彿親身遊歷哈利波特魔法世界中的「魔法部」。

奧蘭多環球影城度假區的最新主題樂園「史詩宇宙」（Epic Universe）預計於2025年5月22日開幕，內部將包含5個園區，包括馴龍高手、超級任天堂 世界、闇黑宇宙、星際公園（Celestial Park）和「哈利波特魔法世界：魔法部」。哈利波特園區將結合「怪獸與牠們的產地」中的1920年代巴黎魔法部，與哈利波特中出現的英國魔法部，打造出全球獨一無二的設施。

哈利波特園區內的最主要設施，就是「哈利波特與魔法部之戰」。該設施運用環球影城最新技術，以魔法部為舞台，讓遊客參與哈利波特與桃樂絲恩不里居（Dolores Umbridge）的戰鬥。

本來身處於1920年代巴黎街頭的遊客，在使用「呼嚕地鐵 (Metro Floo)」進入設施後，就會來到1990年代的魔法部。遊客可以利用等待時間參觀壯觀的中庭、魔法兄弟噴泉和恩不里居的辦公室。接著遊客將搭乘設施，深入魔法部的審判過程，並穿梭在魔法部中，與恩不里居展開刺激追逐戰。

除了遊樂設施外，遊客還能欣賞神秘馬戲團（Le Cirque Arcanus），享受園區內各式各樣的主題餐飲與商家，以及互動式魔杖魔法和五花八門的娛樂節目，盡情沉浸在魔法世界中。

全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」開幕日期曝 內部設施搶先看

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