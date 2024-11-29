明年11月增加台北─達拉斯航線 長榮：票價仍往上走

長榮航空總經理孫嘉明（左三）表示，明年客貨運需求還是非常樂觀，除了航點加密外，賞櫻期間也會增加日本青森、愛媛等航次，11月也會增飛美國達拉斯航線。（記者周湘芸／攝影）

疫後旅遊熱度未減，航空、旅遊業持續看好明年市場。台灣長榮 航空總經理孫嘉明29日受訪表示，明年客貨運需求還是非常樂觀，除了航點加密外，賞櫻期間也會增加日本青森、愛媛等航次，11月也會增飛台北─美國達拉斯航線，但由於疫後航空業各種成本增加，票價基本上都是往上走。

孫嘉明表示，疫後航空業各種成本增加，票價基本上都是往上走，而疫後需求還是非常強，明年客貨運需求還是非常樂觀，會努力做得比今年更好。長榮航空前幾天也宣布，明年除了航點加密外，賞櫻期間也會增加日本青森、愛媛等航次，11月也會增飛美國達拉斯航線，保持成長。此外，航空業工作機會一直存在，包括機長、空服員跟地勤都有持續招募機會。

對於川普祭出加拿大、墨西哥 加徵關稅25%政策，接下來全球供應鏈改變轉移，東南亞 成為轉機市場，是否有轉運商機？孫嘉明指出，加拿大、墨西哥關稅是針對貨流的部分，桃園機場是蠻好的地理位置，長榮靠的不是只有台灣出口的貨，很多是從東南亞經台北到北美的貨，目前較沒影響。至於東南亞過去就一直經營，也沒有太大影響。

至於製造業回歸美國，往美國客貨運布局是否有增航計畫嗎？他表示，長榮航空明年11月增飛達拉斯航班，主要就是看到500大企業，很多是從矽谷往德州，商務客跟旅遊都會增加。貨運主要市場一直屬北美，現在有9架貨機主要是飛東南亞跟北美市場，還是能維持量能跟機隊運作，不會有什麼影響。