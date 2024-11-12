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日本10大最受歡迎飯店 第1名從房內就能看到鴨川美景

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
日本京都鴨川一景。(取材自unsplash/@rstarg)
日本京都鴨川一景。(取材自unsplash/@rstarg)

新冠疫情後，許多外國觀光客湧入日本觀光。由於日幣走貶，遊客在挑選飯店時也可以稍微奢侈一點。美國旅行雜誌近日就整理了最受歡迎的日本飯店前十名，奪下第一名寶座的飯店就位在最受外國人歡迎的京都，從房內就能欣賞鴨川美景。

知名美國旅遊「Travel＋Leisure」在旅遊界具有指標性，讀者以富裕階層為主。他們日前公布2024年最受歡迎十大日本城市飯店名單。由該雜誌的讀者依據服務、設施、地理位置等進行評選。最後被選出的前3名依序是京都麗思卡爾頓飯店、大阪W飯店與東京虎之門之丘安達仕飯店。

1.京都麗思卡爾頓飯店

京都麗思卡爾頓飯店位於中京區鴨川沿岸，可說是京都代表性高級飯店之一。134間客房採用傳統和風主題，提供客人平靜的空間。飯店內總共有4間餐廳，旅客可依喜好做選擇。飯店還設有溫水泳池、24小時開放的健身房、以及提供按摩服務的Spa。

2.大阪W飯店

大阪W飯店位於心齋橋，是以黑色巨石外牆為特色的奢華旅館，設計由普立茲克建築師安藤忠雄監製。飯店套房以咖啡色調為中心，抱枕和椅子則採用紅色與黃色色調，沉穩中帶有一抹明亮氛圍，將童心融入奢華空間中，讓遊客得以在充滿設計感的房間放鬆休息。

3.東京虎之門之丘安達仕飯店

東京安達仕飯店位於虎之門之丘，距離銀座、丸之內、六本木等區域不遠，旅客能輕鬆遊覽東京市中心。全球知名設計師所規劃的套房，在簡約設計中又帶著溫馨。遊客可以從套房內欣賞東京鐵塔、彩虹大橋等美景。

日本十大最受歡迎奢華飯店完整名單

1. 京都麗思卡爾頓飯店（京都中京區）

2. 大阪W飯店

3. 東京虎之門之丘安達仕飯店

4. 京都柏悦飯店

5. 東京TRUNK(HOTEL) CAT STREET

6. 京都Dusit Thani

7. 東京文華東方酒店

8. 安縵東京

9. 東京寶格麗飯店

10.東京BELLUSTAR飯店

日本最受歡迎「十大奢華飯店」出爐　這間房內就能眺望鴨川

TVBS新聞網

日本 觀光 疫情 咖啡

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