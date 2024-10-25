我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

星宇航空明年開3新航點 張國煒：考慮歐洲航線

中央社／台北25日電
星宇航空25日掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌，成立六年來終於上市圓夢。(記者潘俊宏／攝影)
星宇航空25日掛牌上市，董事長張國煒盼能成為精品航空品牌，成立六年來終於上市圓夢。(記者潘俊宏／攝影)

台灣星宇航空董事長張國煒今天表示，已啟動第二階段擴張計畫，考慮歐洲航線，2026年機隊將達50多架，屆時營運會大爆發，整體規模上看70幾架。執行長翟健華透露，明年將增三個新航點，有短程也有長程。

星宇航空今天(25日)掛牌上市，董事長張國煒受訪時表示，第一階段的擴張計畫已底定，緊接著從今年9月開始，已啟動第二階段的擴張計畫，除了原有航點增班，也考慮歐洲的航線，而亞洲航點的班次與基礎建設會持續優化。

針對交機進度，張國煒說，星宇航空後年機隊將達50多架，後續會持續擴充機隊，可能還會有10架的長程線飛機需求，包括A350或是777X，與波音、空巴都有在做聯絡跟調研。

張國煒進一步指出，最近也在考慮中程飛機的數量，因為A330中程飛機現已增加到11架，有考慮再增加三架左右，而A321的部分，會在台中市場放到最多五架的A321運量，高雄也會盡速布局，A321還可增加數量，最後整體會達到70幾架飛機規模。

星宇航空執行長翟健華補充表示，明年會交付七架廣體機，包括A330、350，後年是14架，明年將新增三個新航點，有短程也有長程。

展望後續，張國煒表示，今年會倍數成長，對星宇來講，五年之內成長幅度都會蠻高，畢竟現在20幾架機隊，未來會擴展到50架左右，供應會增加很多，「後年會營運大爆發」：雖然星宇航空是疫情前下單，但疫情後飛機供應鏈混亂，交機時間上較難掌握，可能延遲大概一、兩個月左右。

此外，張國煒非常看好中轉市場，他說，各家都朝這個方向經營，整個亞洲區的人口非常多，尤其是現在供應鏈南移，不管在貨運或客運部分，東南亞對美國轉機需求會更大。

張國煒強調，星宇航空正陸續介入貨運市場，今年初已簽了五架A350貨機，大概年底之前，希望把另外五架選擇權轉為確定的訂單，達到10架貨機的機隊規模。

星宇航空 疫情 供應鏈

上一則

香港400間餐廳推出折扣 11月底前享受舌尖旅行

延伸閱讀

西南航空救出颶風災區上百隻貓狗 機長當場認養牠

西南航空救出颶風災區上百隻貓狗 機長當場認養牠
乘客暈機忍不住 朝空姐「大法師式」噴射嘔吐物

乘客暈機忍不住 朝空姐「大法師式」噴射嘔吐物
上飛機等好久不起飛 他下機「回國」被蓋一罕見章

上飛機等好久不起飛 他下機「回國」被蓋一罕見章
飛行員老公空中心臟病發 妻子首次開飛機迫降成功

飛行員老公空中心臟病發 妻子首次開飛機迫降成功

熱門新聞

外籍遊客湧入日本，東京飯店房價飆高。飯店示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Pixabay ）

日本飯店揭遊客住房亂象 床旁撒尿、毛巾被偷光還想硬上員工

2024-10-22 01:28
義大利女子日前在印尼衝浪，結果遭到劍旗魚刺入胸部死亡。(路透)

罕見…義大利女子在印尼衝浪 竟遭劍旗魚刺胸亡

2024-10-22 00:40
日本金澤。Image by darkness_s from Pixabay

25個最佳旅遊勝地 國家地理雜誌推薦這裡

2024-10-23 14:08
圖為達美一架同型客機。(路透)

波音767發生技術問題 達美班機塞內加爾飛紐約 起飛時叫停

2024-10-19 23:10
有中國旅行社坦言，近兩個月生意似乎不如預期火紅。（記者謝守真／攝影）

外國團客減 中業者：旅行社生意不如預期 尋獲客新管道

2024-10-19 02:45
迪士尼即將限量試推新的快速通關尊榮服務（Lightning Lane Premier Pass），除門票外，需額外付出129到449美元代價。(路透)

消費體驗VIP化 美迪士尼不預約不排隊新快通卡 加價449元

2024-10-17 04:50

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值