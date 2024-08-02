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中國西北沙漠經濟夯 避世衝突感攻高端遊

特派記者陳政錄／寧夏中衛即時報導
黃河宿集在沙漠中拔沙而起，透過衝突感和現代化的服務、內部裝潢，吸引遊客。記者陳政錄／攝影
黃河宿集在沙漠中拔沙而起，透過衝突感和現代化的服務、內部裝潢，吸引遊客。記者陳政錄／攝影

近年中國旅遊吹起自駕、野奢風，帶動西北地區「沙漠經濟」，加上治沙有成，使得當地文旅從最初的沙進人退，到如今在沙裡掘金，一座座奢華度假飯店、營地「拔沙而起」，最貴一晚甚至要價約新台幣13萬元（約3900美元），還能在沙漠中大辦時裝走秀，透過避世和現代的衝突感，吸引沿海城市甚至國際高端客群。

中國共有八大沙漠，騰格里沙漠排名第四，地處內蒙古西部、甘肅省中部和寧夏回族自治區西部，因砂質細軟，比鄰黃河和古絲綢之路，被喻為中國最美沙漠，隨著文旅產業加速發展，「沙漠經濟」正帶動當地創造別樣的繁華。

以寧夏中衛市沙坡頭國家級自然保護區為例，是古絲路的必經之地，一邊面向黃河，一邊是騰格里沙漠，透過「草方格」治沙法，從1950年代初期，沙漠距中衛城區僅4、5公里，到如今後退了25公里，保證包蘭鐵路暢通，也讓該保護區成為生態治理的示範地，並發展沙漠旅遊，遊客可同時體驗飛渡黃河、乘傳統的羊皮筏漂流，和騎乘駱駝、越野衝沙等。

與此同時，也帶動頂級度假飯店和營地進駐，一座座飯店和營地在中衛的騰格里沙漠中「拔沙而起」，例如被稱為「最孤獨酒店」的沙漠星星酒店，和同集團最新建設的鑽石酒店，以及黃河宿集和各式野奢帳篷營地等，價位從新台幣4000元起到最高13萬元不等，當地更不定期舉辦音樂節等活動。

華政文旅市場銷售總監夏超認為，在沙漠中住宿卻能享受現代化的高端服務，甚至一邊看著窗外的沙塵暴，一邊品嘗美食、喝咖啡，這種具有「衝突感」的體驗非常吸引年輕客群，加上拍照的出片率高，新興旅遊方式受到女性甚至海外遊客的青睞；沙漠星星酒店經理周荃說，近年中國旅遊風氣有從沿海轉向內陸西北的跡象，隨服務品質的提高，也很適合親子遊，讓家長願意放心帶孩子到沙莫遊玩。

中衛市旅文局副局長馬姍丹表示，從防沙治沙到「點沙成金」，隨著中國沙漠旅遊新熱潮，當地吸引越來越多遊客，除了每年定期和周邊重點省市宣傳，未來也會開發各地市場，特別是吸引更多港澳台和國外遊客。

廖文台赴中從事飯店管理行業多年，目前擔任銀川國際交流中心鉑瑞酒店總經理，他認為，疫情後隨中國也對一些國家開放免簽政策，亞洲旅遊市場正在慢慢復甦，以西北地區而言，適合「慢遊」、「短期Stay」，透過差異化的打造，塑造競爭優勢。

當地不定期在沙漠中舉辦走秀、音樂節等活動，創造人氣。記者陳政錄／攝影
當地不定期在沙漠中舉辦走秀、音樂節等活動，創造人氣。記者陳政錄／攝影
寧夏近年以「星星的故鄉」作為文旅宣傳IP，鑽石酒店設計時融入「鑽石」、「星空」概...
寧夏近年以「星星的故鄉」作為文旅宣傳IP，鑽石酒店設計時融入「鑽石」、「星空」概念，凸顯時尚感，主攻高端客群。記者陳政錄／攝影
在沙坡頭臨黃河一側，遊客乘坐當地傳統渡河工具「羊皮筏」進行漂流。記者陳政錄／攝影
在沙坡頭臨黃河一側，遊客乘坐當地傳統渡河工具「羊皮筏」進行漂流。記者陳政錄／攝影
沙漠星星酒店位於寧夏中衛的騰格里沙漠中，2019年正式開業時，曾被稱為最孤獨的酒...
沙漠星星酒店位於寧夏中衛的騰格里沙漠中，2019年正式開業時，曾被稱為最孤獨的酒店。記者陳政錄／攝影
沙坡頭國家級自然保護區是中國首批5A級旅遊景區，在沙漠區提供乘車越野衝沙、滑沙、...
沙坡頭國家級自然保護區是中國首批5A級旅遊景區，在沙漠區提供乘車越野衝沙、滑沙、騎乘駱駝等遊玩項目。記者陳政錄／攝影

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