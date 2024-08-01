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國泰航空推台灣飛16航點折扣 飛香港2人同行1人免費

記者周湘芸／台北即時報導
國泰航空推出優惠。(本報資料照)
國泰航空推出優惠。(本報資料照)

國泰航空宣布，即日起至8月11日凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至亞洲、歐洲及澳洲等16個指定航點及艙等來回機票，出發期間於2024年12月31日前，可享經濟艙85折起、商務艙95折起優惠，登入國泰會員還有機會享有全球航點1000元(台幣，下同，約30美元)折扣。另外，即日起至8月29日官網也推出「兩人同行玩香港，第二人票價免費」 優惠。

國泰航空指出，國泰航空官網8月11日前，每天上午10點提供國泰會員限量50張千元機票折扣。只要登入國泰會員，輸入優惠編號FLYCX1000，預訂由台北或高雄出發至全球航點，每張機票享最高1000元票價折扣，每日限首50張機票，兌換完畢即止。

另外，國泰航空也推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」 官網優惠，即日起至2024年8月29日，兩位成人同行，即可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠，機票由香港國際機場贊助送出。

國泰航空說明，凡於國泰航空官網輸入機票優惠編號TWFLY2HKG，選擇兩位成人同行，並於2025年3月31日（含）前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠，限首16000筆訂位，售完為止。

香港 澳洲

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