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星宇航空台中出發再添一航點 10月27日起直飛富國島

記者周湘芸／台北即時報導
富國島為唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱。(星宇航空提供)
富國島為唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱。(星宇航空提供)

台灣星宇航空宣布，台中出發航線再添一處度假勝地「富國島」，10月27日從台中機場啟航，每日一班往返，執飛航機為A321neo， 屆時星宇航空於台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等4個航點的飛航服務，為中台灣的旅客提供更為便利的飛航新選擇。

星宇航空表示，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島之外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及 Villa，平易近人的價格、 多樣性美景，讓旅客擁有最極致奢華享受。富國島有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等景點，使其成為親子旅遊的首選。

星宇航空也宣布，9月1日起台北-富國島航線將放大至A330neo機型執飛，另與各大旅行社皆有合作推出富國島團 體行程，5天4夜最低價新台幣35900元起(約1,091美元)。此外，2024年7月30日至10月31日，購買星宇航空台中出發富國島團體旅遊，並以玉山星宇航空聯名卡全額支付行程費用，每張聯名卡可享現折500元(約15美元)優惠。

星宇航空也說，今年夏季聯手時尚雜誌Vogue火熱推出的「換個地方戀愛 吧 Love in Phú Quốc」戀愛實境秀節目，經過拍攝團隊剪輯，節目將於8月13日亮相首部曲。

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