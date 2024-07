泰國再添一座世界文化遺產 朴菩蝙蝠園區入列

位於泰國 東北的朴菩蝙蝠園區因為具有完整他叻瓦滴(Dvaravati)王國時期的界石文化遺址,因此被列入世界文化遺產。這讓泰國的世界遺產 達到8座,包括5座文化遺產和3處自然遺址。

聯合國教科文組織世界遺產委員會今天在印度新德里的第46屆會議決定,位於泰國烏隆他尼府(Udon Thani)的朴菩蝙蝠園區(Phu Phra Bat)列為世界文化遺產。

根據泰國觀光 局的資料,朴菩蝙蝠園區位於磐山(Phu Phan),園內有62處考古及文化遺址及2000到4000年前的史前壁畫,還有許多他叻瓦滴(Dvaravati)到高棉文化時期的古藝品。園內有一座建於1920年的佛塔及佛祖的足印,每年10月都會舉行慶典。

他叻瓦滴王國存在於6世紀到11世紀,據信是孟族人(Mon)在當今泰國中部建立的王國,是多民族城邦王國。

泰國總理府今天發布新聞稿指出,總理賽塔(Srettha Thavisin)透過視訊會議表達對世界遺產委員會的感謝之意。他指出,朴菩蝙蝠園區包含朴菩蝙蝠歷史公園以及界石文化遺址(Sima cultural sites),整座園區保存了他叻瓦滴王國時期的界石傳統,最遠可追溯到8世紀,同時這也是世界上最大的界石文化區。

賽塔指出,朴菩蝙蝠園區列入世界文化遺產,不只對泰國意義重大,也有益於下個世代,這將會帶來各個層面的保存、修復和保護,也對人類學的研究具有貢獻。

朴菩蝙蝠園區成為世界文化遺產後,泰國的世界遺產達到了8座,其中5個是文化遺產,3個是自然遺址。

其中,文化遺產有素可泰古城及相關歷史城鎮(Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)、大城古城(Historic City of Ayutthaya)、班清考古遺址(Ban Chiang Archaeological Site)、喜帖古鎮及其相關他叻瓦滴紀念碑(The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments)以及朴菩蝙蝠園區。

3個自然遺址包括通艾-會卡肯野生動物保護區(Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)、東巴耶延山-考艾森林保護區(Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)以及崗卡章森林保護區(Kaeng Krachan Forest Complex)。