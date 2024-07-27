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泰國再添一座世界文化遺產 朴菩蝙蝠園區入列

中央社曼谷27日專電

位於泰國東北的朴菩蝙蝠園區因為具有完整他叻瓦滴（Dvaravati）王國時期的界石文化遺址，因此被列入世界文化遺產。這讓泰國的世界遺產達到8座，包括5座文化遺產和3處自然遺址。

聯合國教科文組織世界遺產委員會今天在印度新德里的第46屆會議決定，位於泰國烏隆他尼府（Udon Thani）的朴菩蝙蝠園區（Phu Phra Bat）列為世界文化遺產。

根據泰國觀光局的資料，朴菩蝙蝠園區位於磐山（Phu Phan），園內有62處考古及文化遺址及2000到4000年前的史前壁畫，還有許多他叻瓦滴（Dvaravati）到高棉文化時期的古藝品。園內有一座建於1920年的佛塔及佛祖的足印，每年10月都會舉行慶典。

他叻瓦滴王國存在於6世紀到11世紀，據信是孟族人（Mon）在當今泰國中部建立的王國，是多民族城邦王國。

泰國總理府今天發布新聞稿指出，總理賽塔（Srettha Thavisin）透過視訊會議表達對世界遺產委員會的感謝之意。他指出，朴菩蝙蝠園區包含朴菩蝙蝠歷史公園以及界石文化遺址（Sima cultural sites），整座園區保存了他叻瓦滴王國時期的界石傳統，最遠可追溯到8世紀，同時這也是世界上最大的界石文化區。

賽塔指出，朴菩蝙蝠園區列入世界文化遺產，不只對泰國意義重大，也有益於下個世代，這將會帶來各個層面的保存、修復和保護，也對人類學的研究具有貢獻。

朴菩蝙蝠園區成為世界文化遺產後，泰國的世界遺產達到了8座，其中5個是文化遺產，3個是自然遺址。

其中，文化遺產有素可泰古城及相關歷史城鎮（Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns）、大城古城（Historic City of Ayutthaya）、班清考古遺址（Ban Chiang Archaeological Site）、喜帖古鎮及其相關他叻瓦滴紀念碑（The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments）以及朴菩蝙蝠園區。

3個自然遺址包括通艾-會卡肯野生動物保護區（Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries）、東巴耶延山-考艾森林保護區（Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex）以及崗卡章森林保護區（Kaeng Krachan Forest Complex）。

泰國 世界遺產 觀光

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