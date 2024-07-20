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空中巴士這機型有「情侶雅座」？他分享搭機奇遇

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
空中巴士A321客機第10排只有2個一般座位，另一個是「跳躍座位」（jump seat）。(取材自TikTok@jetset.genius)
空中巴士A321客機第10排只有2個一般座位，另一個是「跳躍座位」（jump seat）。(取材自[email protected])

一名網友日前搭乘空中巴士A321客機時，發現飛機第10排的位置設置相當奇特，不只可與空服員聊天，還很適合情侶同坐，影片曝光引起熱議。

「太陽報」報導，奧爾森（Chris Olsen）近日在TikTok表示，自己6月搭乘美國航空（American Airlines）空中巴士A321客機，從鳳凰城（Phoenix）飛往聖地牙哥（San Diego），結果發現機艙第10排獨樹一格，只有兩個座位，其他排則都有3個，寫下：「奇怪的飛機座椅，你必須親眼所見才會相信。」

他接著解釋，缺少的那個座位是折疊座椅，名為「跳躍座位」（jump seat），位於飛機的緊急出口旁邊，面向後方第11排的乘客，是為機組人員保留，以利緊急情況下使用。

@jetset.genius

Weird airplane seats you have to see to believe — Airbus edition. Have you sat in the jump seat row before? #plane #airplane #flying #flight #flightattendant #boeing #airbus #a321 #american #americanairlines #jumpseat #travel #economy #exitrow

♬ Espresso - On Vacation Version - Sabrina Carpenter

奧爾森表示：「我特別預訂了這個座位，因為我是一名航空愛好者，出於對飛機的熱愛，喜歡嘗試奇怪的座位。」他說道：「這很酷，因為當空服員坐在折疊座椅上時，你可以與他們聊天，他們通常會分享有趣的故事。」另外，由於一排只有兩個座位，也相當適合情侶。

對此，有網友指出：「我選了這個座位，非常棒。我把包包放在靠窗座位的下面」、另一人表示：「我和一個大隻佬一起坐，這是我人生最糟糕的2.5小時。」

根據航空公司規定，乘客不得坐在跳躍座位上，航空公司也不能向乘客出售，因為其帶有特殊的安全帶，沒受過正確培訓的乘客不會操作。

網搭空巴發現1座位超神　可「找空姐抬槓」還適合情侶坐

TVBS新聞網

TikTok 聖地牙哥

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