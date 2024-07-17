賭城大道The Mirage熄燈 火山爆發秀成絕響

拉斯維加斯賭城大道地標、以熱帶島嶼為主題的賭場飯店「The Mirage」17日結束營業。圖為這家飯店外的火山爆發秀。美聯社

拉斯維加斯賭城 大道地標、以熱帶島嶼為主題的賭場飯店「The Mirage」17日結束營業。這家1989年開業的飯店外有火山爆發秀，內有獅子和海豚，如今走入歷史。

美聯社與「紐約郵報」（New York Post）報導，度假村結束營業掀起一波熱潮，為了贏得沒被領走的160萬美元角子老虎機累積彩金，人潮湧入賭場。拉斯維加斯（Las Vegas）所在地內華達州 的法令規定，度假村結束營業及大規模改造建築物之前，必須付掉這些錢。

現在客房已經清空；太陽劇團（Cirque du Soleil）以披頭四（Beatles）為主題的表演「愛」（LOVE），也在這個月初結束了維持18年的演出。

The Mirage由前賭場大亨溫恩（Steve Wynn）開發，曾為博弈度假產業帶來突破性的變革，如今賭客將離去，留下來的只剩下回憶。

拉斯維加斯內華達大學（University of Nevada, Las Vegas）歷史教授葛林（Michael Green）說：「拉斯維加斯總是不斷重新改造自己。…The Mirage不再先進。」

新的經營公司為硬石國際（Hard Rock International）及佛羅里達州的塞米諾爾博弈公司（Seminole Gaming）。它們計劃在吉他外形的嶄新飯店中，以現有的3044間客房為基礎，另增600間客房。

新建築設計圖描繪吉他弦般的光束，從高度201公尺的淡紫色塔樓穿透夜空。

The Mirage總裁盧波（Joe Lupo）表示：「The Mirage非常偉大，改變了拉斯維加斯的風貌。」將繼續在新度假村任職的他又說：「我們有信心，硬石拉斯維加斯（Hard Rock Las Vegas）將在2027年做出同樣的貢獻。」

The Mirage不會像賭城大道（Las Vegas Strip）上幾個街區外的熱帶花園酒店（Tropicana）一樣，進行大型拆除作業。

熱帶花園酒店的22層建築物預計今年內進行爆破，以便在2028年前改建成棒球場，供美國職棒大聯盟MLB奧克蘭 運動家搬到賭城後作為主場。