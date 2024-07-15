行李收納6招學起來 挪出更多空間裝戰利品

打包達人親授六大收納神招，教你如何更明智地準備行李，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

許多人出國後習慣爆滿一波，但如何打包行李時卻成了棘手難題，一不小心還將增加行李數量，推高本已捉襟見肘的假期預算 。對此，打包達人親授六大收納神招，教你如何更明智地準備行李。

「紐約郵報」報導，隨著夏天旅遊季來臨，網路上打包技巧討論度飆升，光是TikTok 就有超過1.01億篇相關貼文；英國搬家公司1st Move International的總經理哈維（Mike Harvey）透露六種終極打包技巧，幫助您最大化行李空間。

1.KonMari摺疊技術

日本 專業整理師及作家近藤麻理惠（Marie Kondo）發明的KonMari摺疊技術，包括將衣服折疊成緊湊的矩形，直立在行李箱中。這招不僅節省空間，還可更輕鬆地翻找行李，免於弄亂其餘的物品。

2.使用真空收納壓縮袋

真空密封袋可將夾克和毛衣等體積較大物品壓縮成扁平狀，只需將衣服放入袋中，密封並用吸塵器抽氣即可。

3.利用鞋內空間

將襪子、內衣和刮鬍刀等物品塞進鞋內，最大限度增加行李箱空間。這還有額外好處，使鞋子免於擠壓變形。

4.俄羅斯 方塊法分層包裝

將鞋子或盥洗包等較重的物品放在底部，接著將折疊整齊的衣服垂直排列，用較小的物品填充所有空隙，確保行李箱的每一吋都得到充分利用。這種方法有助於均勻分配重量，可防止衣服在旅行中起皺。

5.攜帶多用途產品

提前預測旅行需求，並攜帶具多用途產品，如此一來可節省重量和空間，二來也不會錯過必需品。例如，配備開瓶器的軍用瑞士刀，不僅能開瓶，還能剪掉新衣物標籤。

6.攜帶電子元件收納盒

電子收納盒可避免耳機線、充電線等相互纏繞打結，不僅可將同性質物品合併收納，還可避免翻箱倒櫃地尋找物品。

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