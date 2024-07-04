我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

與美國生日同一天 凱撒沙拉今天滿百歲了

遊客注意 南韓熱門景點「韓屋村」將實施宵禁 違者恐開罰

中央社／首爾4日專電
首爾熱門觀光熱點之一的北村韓屋村一帶居民不堪大量觀光客影響生活品質，怨聲不斷，當地區廳決定自10月起實施「宵禁」，管制夜間人員進出。（取材自韓國觀光公社）
首爾熱門觀光熱點之一的北村韓屋村一帶居民不堪大量觀光客影響生活品質，怨聲不斷，當地區廳決定自10月起實施「宵禁」，管制夜間人員進出。（取材自韓國觀光公社）

疫情後湧入南韓觀光人潮快速增加，首爾熱門觀光熱點之一的北村韓屋村一帶居民不堪大量觀光客影響生活品質及隱私怨聲不斷，當地區廳決定自10月起實施「宵禁」，管制夜間人員進出。

鐘路區廳1日起將北村韓屋村一帶因過多遊客導致環境毀損、居民不便的地區指定為「特別管理區域」，成為南韓國內首例，明確限制觀光客訪問時段，並限制車輛、觀光客通行，違反時可能遭罰款。

北村韓屋村長年來都是極受觀光客歡迎的熱門景點，成片韓屋建築不僅能欣賞南韓傳統建築之美，也是拍攝美照上傳的最佳背景，吸引許多觀光客聚集，但因此產生的噪音、垃圾，甚至「誤闖」韓屋民宅的事件頻傳，讓當地居民不堪其擾。

鐘路區廳為此進行一年多研究工作，今年2月向南韓文化體育觀光部及首爾市政府申請將該區域指定為特別管理區域，經過專家組成的審議委員會及居民公聽會後終於正式確定，區域包括三清洞、嘉會洞等鄰近韓屋村的地區，依照對居民影響程度分為紅、橘、黃不同等級及遊覽車禁區。

一般情況下吸引最多觀光客聚集的北村路11路被指定為紅色等級區域，訪問時間僅限上午10時至下午5時，最快10月進入勸導期，明年3月起正式實施。北村路5街與桂洞街一帶因民宅與商家共存，設為橘色等級區域，不限制訪問時間，但會由相關人員積極進行勸導工作。

近期投訴開始增加的北村路12街為黃色等級的「集中監測區」，有必要時將投入人力勸導。鄰近韓屋村的安國站十字路口至三清公園入口以北一帶則將限制遊覽車進出，完成準備工作後自明年7月起實施勸導期，2026年1月起正式上路。

區廳指出，多數團客訪問韓屋村時，遊覽車都是違法停靠在韓屋村入口一帶，希望藉這次新規實施，改善當地交通亂象；區廳也規劃在鄰近區域設置遊覽車停車場等便民設施，引導觀光客以步行方式訪問韓屋村。

觀光 南韓 宵禁

上一則

義大利博物館去年進帳逾3億歐元 羅馬競技場最熱門

延伸閱讀

不滿病患被當棋子 南韓數百人示威要求醫師停止罷工

不滿病患被當棋子 南韓數百人示威要求醫師停止罷工
新港灘時尚島購物中心遇搶 觀光客被輾死

新港灘時尚島購物中心遇搶 觀光客被輾死
中國人赴韓打「3D工」 孤獨與夢想拉扯

中國人赴韓打「3D工」 孤獨與夢想拉扯
巴黎奧運／南韓隊看點 奧運史上第100金花落誰家？

巴黎奧運／南韓隊看點 奧運史上第100金花落誰家？

熱門新聞

根據2024年全球宜居指數，維也納連續第3年蟬聯全球宜居城市第1名。圖為維也納的一個咖啡館。(美聯社)

全球最宜居城市 歐洲這城奪冠 香港第50、台北第66

2024-06-27 09:49
阿莉亞稱，她因為稱呼性別認同為女性的聯合航空空服員「先生」，因而被拒載。圖為示意圖，非新聞當事班機。(路透資料照片)

叫錯空服員性別認同稱呼 德州女與1歲兒被拒絕登機

2024-06-28 04:40
在疫後旅遊熱潮中，機票價格仍然居高不下。圖為一架空中巴士A220在法國土魯斯-布拉尼亞克機場機場降落。（美聯社資料照片）

機票價降不下來 亞航掌門人：載客率高達90% 疫前聞所未聞

2024-06-23 23:22
維珍航空一架波音787-9型客機起飛3小時後，5/27在4萬英尺（約1.2萬公尺）高空突發駕艙擋風玻璃多處破裂，飛機火速返航倫敦。圖為維珍航空波音一架787型客機，並非事故飛機。（路透）

又是波音 擋風玻璃4萬英尺高空突「多處破裂」乘客機組人員全嚇壞

2024-06-22 22:10
日本富士山每年吸引大批外國登山客，造成「觀光公害」，當局今年夏天起實施通行管制。（歐新社）

日本富士山7月1日開山 首度限制人數及開徵通行費

2024-06-30 02:50
一名女子分享在歐洲自駕旅行時，因為文字翻譯失誤讓他們加錯油，差點毀了旅程。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Ekaterina Belinskaya)

一字翻譯失誤 女子在葡萄牙加錯油「車在高速路狂抖」

2024-06-17 22:22

超人氣

更多 >
22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員
華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高

陣前換將怎麼換？拜登傳出承認可能退選 賀錦麗聲勢漸高