全球最宜居城市 歐洲這城奪冠 香港第50、台北第66

根據2024年全球宜居指數，維也納連續第3年蟬聯全球宜居城市第1名。圖為維也納的一個咖啡館。(美聯社)

經濟學人資訊社（EIU）26日發布2024年全球宜居指數（Global Liveability Index），台灣有3座城市獲納入排名，排名由高至低依序為台北（第66名）、高雄（第72名）、台中（第74名）。

由於EIU的公開報告摘要及「經濟學人」（The Economist）期刊的主題文章未提及台灣，EIU高階資料分析師拉帝（Akshay Rathi）回應中央社詢問指出，台北、高雄、台中的表現都很不錯，宜居程度屬全球最前段班（得分高於80）。

拉帝特別提到，這3個城市今年在「健康照護」此一評比項目的得分增加，這對老化的人口而言是關鍵首要考量。正是因為在「健康照護」成績進步，台北、高雄、台中今年的總得分較去年提升，台北和台中的世界排名也各自上升1名。

EIU的全球宜居指數有5大評分項目，分別為穩定度（Stability，占比25%）、健康照護（Healthcare，占比20%）、文化和環境（Culture & Environment，占比25%）、教育（Education，占比10%）、基礎建設（Infrastructure，占比20%）。

2024排行榜納入的全球173個城市中，排名前10城市依序為維也納、哥本哈根、蘇黎世、墨爾本、加拿大卡加立（Calgary）、日內瓦、雪梨、溫哥華、大阪、奧克蘭 。

其中，維也納連續第3年蟬聯全球宜居城市第1名，大阪則是唯一進入世界前10名的亞洲城市。

不過，EIU指出，全球排名前10的城市中，墨爾本、雪梨和溫哥華因為面臨嚴重住房危機，而在「基礎建設」得分下滑；類似的原因也造成多倫多今年滑落前10名榜單外，位居第12。

在5大評分項目之中，與去年相較，公眾抗議活動增加以及武裝衝突，分別導致西歐各大城市和以色列特拉維夫（Tel Aviv）在「穩定度」的得分大幅下滑。

EIU分析，整體而言，西歐依然是最宜居的地區；除了「教育」，西歐在其他4大評分項目的得分都位居世界第1。宜居程度次佳的北美地區則是在「教育」獲全球最佳成績。

不過，西歐和北美地區的平均得分自去年起即有往下掉趨勢，其他5個地區的平均成績則有程度不等的進步。

其中，整體宜居程度全球排名第3的亞太地區進步有限，排名第4的東歐地區則在「健康照護」和「教育」有大跳躍般進展。

根據EIU，全球10大「不宜居」城市主要分布在中東和北非，以及撒哈拉沙漠以南的非洲地區。然而，受俄羅斯 的侵略戰爭影響，烏克蘭首都基輔在全球宜居城市排名第165，也就是倒數第9名，是唯一名列全球10大「不宜居」的歐洲城市。俄羅斯則沒有城市進入10大「不宜居」榜單。

另一方面，EIU也公布成績較去年進步最多的前10名城市，香港 進步幅度名列第1。

根據EIU，香港今年較去年進步11名，在全球宜居指數排名第50；香港的排名上升主要是因為在「穩定度」和「健康照護」的得分增加。

此外，北京的進步幅度也名列世界前10，在全球宜居指數排名第81。