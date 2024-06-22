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又是波音 擋風玻璃4萬英尺高空突「多處破裂」乘客機組人員全嚇壞

編譯盧思綸／即時報導
維珍航空一架波音787-9型客機起飛3小時後，5/27在4萬英尺（約1.2萬公尺）高空突發駕艙擋風玻璃多處破裂，飛機火速返航倫敦。圖為維珍航空波音一架787型客機，並非事故飛機。（路透）
維珍航空一架波音787-9型客機起飛3小時後，5/27在4萬英尺（約1.2萬公尺）高空突發駕艙擋風玻璃多處破裂，飛機火速返航倫敦。圖為維珍航空波音一架787型客機，並非事故飛機。（路透）

太陽報報導，波音公司（Boeing）客機5月底曾再傳空中驚魂，維珍航空（Virgin Atlantic）一架倫敦飛往舊金山的波音787-9型客機，起飛3小時後，在4萬英尺（約1.2萬公尺）高空突發駕艙擋風玻璃多處破裂，嚇壞機上乘客和機組人員，飛機火速折返希斯洛機場，所幸事件並未傳出傷亡或其他損壞，但是4層厚的駕艙玻璃不明破裂也令調查當局百思不得其解。

維珍航空一架班次VS41的波音787-9型客機，5月27日原訂從倫敦飛往舊金山，可是起飛3小時後，在4萬英呎高空突發駕艙擋風玻璃破裂，嚇壞機上大批乘客，機師和機組人員急忙安撫飛機並未遭遇減壓危機，並且火速返航希斯洛機場。

維珍航空事後證實，該波音787-9客機「駕艙擋風玻璃外層遭遇毀壞」，並且補充擋風玻璃由「多層組裝而成」。

目前尚未釐清造成擋風玻璃多處破裂的原因。

太陽報指出，飛機所在的4萬英呎高度代表並非鳥類撞擊造成，而調查單位對於4層厚玻璃在高空飛行途中破裂更百思不得其解。

波音客機近來頻傳事故，本月19日，美國西南航空（Southwest Airlines）一架波音737-800型飛機，在俄克拉荷馬市（Oklahoma City）準備降落時，無故俯衝至距離地面不到500英尺（約152公尺）的高度，觸發高度警報，更嚇壞該住宅區居民。

今年4月，西南航空一架由丹佛飛往休士頓的波音737-800型客機，起飛途中有引擎罩脫落，並擊中機翼。

今年3月，一架波音737-800客機，15日從舊金山飛往奧勒岡，降落後赫然發現機身外部缺了一塊。

舊金山 休士頓

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