星宇航空SNOOPY航班啟航 即日起全航線都搭得到

PEANUTS聯名主題航班提供主題紙杯、餐巾紙，及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。(圖／星宇航空提供)

星宇航空與PEANUTS聯名主題航班15日啟航，包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯等機上服務用品，都可以見到SNOOPY蹤跡。即日起至10月31日止全航線（不含洛杉磯 、西雅圖 ）提供SNOOPY聯名主題服務用品。

星宇航空表示，搭乘PEANUTS聯名主題航班的旅客，從報到櫃檯開始，即有SNOOPY相伴，包括印上角色們在認真作畫的登機證、行李牌；走進機艙內豪華經濟艙及經濟艙的耳機包裝袋；用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝，以及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。

另外，星宇航空指出，針對小朋友除了提供印有SNOOPY經典漫畫的兒童餐盒、特製SNOOPY圖案的紅絲絨蛋糕，機上兒童玩具還提供SNOOPY主題貼紙簿。