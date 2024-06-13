尖峰擁擠 達美航空在西雅圖機場打造全新貴賓室Q4開幕

達美航空在西雅圖機場的Delta Sky Club貴賓室。(記者甘芝萁／攝影)

達美航空 本月7日開航西雅圖 -台北航線，提供每周7班的直飛服務，身為世界上國內客運總里程與客運機隊規模第二大的航空公司，達美航空也企望在西雅圖機場打造舒適寬敞的貴賓室空間，藉此服務更多高端旅客。目前達美在西雅圖機場僅有一座貴賓室，尖峰時刻容量已顯擁擠，新的貴賓室預計在今年第四季開幕。

一到西雅圖機場報到處，都可見到達美航空主打直飛台北的航班廣告，廣告上更標示著台北101地標。由於西雅圖機場是美國西岸重要的進出樞紐，機場方近年來已陸續翻新行李轉盤空間，目前航廈內外也有工程正在進行。達美航空做為西雅圖機場最大的航空公司，也加速投資機場內的建設。

目前達美航空僅有一座Delta Sky Club貴賓室，占地590坪，提供淋浴及完整SPA設施，還有兒童遊憩空間等，餐飲部分更提供當地美食、調酒吧台，以及最在地的星巴克 咖啡。貴賓室內擁有高聳的天花板和透明窗戶牆，飽覽機場內停泊、滑行的航機，更能遠眺雷尼爾山景，二層樓的設計也容納約400名旅客。在設計方面，更巧妙結合達美航空的騎士藍與兼顧明亮的白色，整間貴賓室呈現廣闊、高雅氛圍。

貴賓室內桌椅更採多元設計，除了有單張柔軟舒適的沙發椅外，也有個人獨立一格一格式的辦公桌椅，或是大面的會議桌、桌子周圍的低矮皮革轉椅等，滿足必須工作的商務客或外出旅遊的高端客、家庭旅客等不同需求。最貼心的是，幾乎每張桌椅旁都設有插座，讓候機旅客可以在上機前充飽電或專心處理公事。

這間Delta Sky Club貴賓室也兼顧環保永續，空間內的硬體選擇了多種環保表面，加上超過7,500平方英尺的節能、智慧著色玻璃使貴賓室內溫度和陽光保持在最佳狀態，並提供候機旅客雷尼爾山令人驚嘆的「綠色」景觀。搭配受派克市場啟發的壁畫、本地木雕藝術家Paul Vexler創作的60英尺懸浮雕塑等，展現西雅圖在地特色。