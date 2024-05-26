因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改規定

日本京都八坂神社2月2日舉辦「節分祭」，舞妓們撒豆祈福迎新春。(路透)

日本 京都八坂神社每年都會吸引許多觀光 客參觀，是全日本2300間八坂神社的總本社，也是日本三大祭典之一的「祇園祭」舉辦地點。不過，日本八坂神社總本社官網25日宣布更改一項規定，每天的下午5時至隔天早上6時，會收起主殿的搖鈴繩。在這之前，一支疑似外籍遊客故意用力晃動京都八坂神社主殿搖鈴繩並嬉鬧的影片在網路上瘋傳，引起日本網友強烈批評。儘管神社工作人員26日受訪表示，更改規定是為了安全考量。

八坂神社總本社聲明寫道：「考慮到參拜者的安全，主殿的搖鈴繩在每天下午5時至翌日早上6時會收起。這段時間您仍可進行一般參拜，只是無法搖鈴參拜，敬請見諒。」

近期在社交媒體X瘋傳的影片顯示，有一群看起來像是觀光客的外籍遊客故意猛烈晃動京都八坂神社主殿的搖鈴繩，巨大的鈴聲也隨之傳出。拍下這段影片的人不斷警告說：「你們很吵，真的很吵！」

日本網友們也對此強烈批評，怒斥沒有旅遊禮儀的人沒資格參觀京都，也有人建議神社方面在晚間禁止人們進入比較好。

八坂神社人員說，他們知道這支影片，但無法證實其真實性。不過，日刊體育指出，因遊客猛力搖鈴繩導致損壞的狀況近年來確實有所增加。負責人說：「日間時工作人員也會提醒參拜者，但夜間無法充分監控狀況。希望參拜者謹慎參拜。」