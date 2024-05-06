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銷售「幽靈航班」機位 澳洲航空被罰6600萬美元

中央社／雪梨6日綜合外電報導
澳洲航空陷入「幽靈航班」醜聞。(路透)
澳洲航空陷入「幽靈航班」醜聞。(路透)

澳洲航空公司（Qantas）被控一直在賣早已取消航班的機位，在陷入這樁嚴重的「幽靈航班」醜聞後，今天同意支付6600萬美元的罰款。

法新社報導，澳洲競爭及消費者保護委員會（Competition and Consumer Commission）表示，澳洲航空公司承認，儘管有數以萬計航班已經取消，他們仍做廣告來銷售這些航班的機位，「誤導了消費者」。

對於受到航班取消和改票混亂影響的8萬6000名旅客，澳洲航空也將掏出1300萬美元來賠償。

澳洲競爭及消保會主席凱斯-高特里布（Gina Cass-Gottlieb）說：「澳洲航空的作為很過分，令人無法接受…許多消費者是在訂了已經被取消的幽靈航班機位後，才安排度假、商務、旅行的計畫。」

澳洲航空表示，在某些案例中，客戶預訂的航班是在「兩天或以上」的時間前被取消。

澳洲航空執行長哈德遜（Vanessa Hudson）說，公司「讓客戶失望，也沒有達到我們自己設定的標準」。

她在聲明中說：「我們知道許多客戶因我們未能及時提供取消通知而受影響，我們深表歉意。」

澳洲航空已有103年歷史，長期以來被稱為「澳洲精神」，正背負修復自身聲譽的使命。

由於票價飛漲、服務草率的抱怨連連，加上在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間解僱1700名地勤人員，澳洲航空面臨消費者的強烈反彈。

澳洲航空先前曾為銷售「幽靈航班」機位辯解，稱顧客買的不是特定座位的機票，而是「一些權利」，及公司將「盡最大努力讓消費者準時抵達目的地」的承諾。

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