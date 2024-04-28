我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大西洋兩岸都有通膨問題 但美國降息會比歐洲晚

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

杜拜斥資350億美元建新航廈 將打造世界最大機場

中央社／杜拜28日綜合外電報導
圖為阿勒馬克圖姆國際機場的想像圖。（美聯社）
圖為阿勒馬克圖姆國際機場的想像圖。（美聯社）

杜拜今天宣布開始為阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈，造價高達近350億美元，將使其成為「全球最大」機場。

法新社報導，杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在社群媒體X表示：「我們已核准相關設計，將斥資348.5億美元，為阿勒馬克圖姆國際機場（Al Maktoum International Airport）打造全新航廈。」

阿拉伯聯合大公國在聲明中表示，一旦全面投入運作，阿勒馬克圖姆國際機場「每年最多可容納2.6億名旅客」。

穆罕穆德親王表示，阿勒馬克圖姆國際機場將成為「全球旅客吞吐量最大」的機場，「面積將是杜拜國際機場的5倍大」。杜拜國際機場是全球最繁忙的航空樞紐之一。

杜拜民航局局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示：「計畫第一階段將於10年內完工，每年將可接待1.5億名旅客。」

阿勒馬克圖姆機場因位於市郊，自2010年以來，在波斯灣金融樞紐杜拜的航空交通占比相對較小。

當局希望阿勒馬克圖姆機場能取代杜拜國際機場；杜拜國際機場每年旅客吞吐量高達1.2億人次，因其位於市中心，無法再行擴建。

社群媒體

上一則

桃園龍岡米干節 4天爆13萬人掀高潮 打造國際招牌

延伸閱讀

女投販賣機喝到「蟲蟲咖啡」 急性過敏差點丟掉小命

女投販賣機喝到「蟲蟲咖啡」 急性過敏差點丟掉小命
密西根州爆炸大樓業主買單程票飛港 機場被捕

密西根州爆炸大樓業主買單程票飛港 機場被捕
LAX施工堵車 華男深夜1哩開20分鐘險誤機

LAX施工堵車 華男深夜1哩開20分鐘險誤機
LAX施工堵車 深夜牛步華男險誤機

LAX施工堵車 深夜牛步華男險誤機

熱門新聞

日本開始放黃金周長假，各觀光地迎接大量遊客。圖為東京淺草寺。（歐新社）

不僅是富士山 日本對「觀光公害」出手 這處景點也被設柵欄

2024-04-27 04:42
美國佛州迪士尼世界近日頒布新的安全規定，禁止遊客搭乘手扶梯時穿著卡駱馳（Crocs）旗下熱門的「布希鞋」。(路透)

常被「吃掉」 佛州迪士尼禁遊客穿「Crocs布希鞋」搭手扶梯

2024-04-26 20:55
空姐柏妮絲分享三大旅遊建議，認為可以省錢省時間，玩得比其他旅客舒適。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Element5 Digital）

五月是旅遊好季節 空姐教三招「省錢又省時」

2024-04-24 20:55
美國達美航空決議東京羽田機場飛美國轉搭國內線不必接受第2次行李檢查，新規最快今年上路。(美聯社)

省得麻煩 達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

2024-04-21 01:16
圖為3月27日京都清水寺附近。（中央社）

日本京都清水寺景點「三年坂」櫻花樹傾倒 壓傷1男

2024-04-23 01:15
2024龍岡米干節閉幕晚會精采火舞特技表演，帶動慶典熱鬧最高潮。記者曾增勳／攝影

桃園龍岡米干節 4天爆13萬人掀高潮 打造國際招牌

2024-04-28 16:58

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國