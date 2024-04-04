本月底起試行 義大利威尼斯收「不過夜旅客」入城費

義大利知名觀光大城威尼斯每年有2500萬至3000萬旅客入境。圖為威尼斯面具節。（路透）

義大利 「水都」威尼斯為管制爆量旅客，本月底起將向不過夜的一日遊旅客索取5歐元（約5.4美元）「進城費」，若旅客違規將面臨300歐元（約325美元）罰款。

英國電訊報報導，新規上路後，造訪威尼斯而不過夜的旅客，必須先在網路預訂參觀，並支付5歐元以獲得二維條碼（QR code），屆時將在特定入境點檢查，才得以入境威尼斯，並將在當地時間上午8點半至下午4點間進行管制，初期將在4月25日至7月中旬間實施29天。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）表示，工作人員已接受過培訓，可以核實不過夜遊客入境時是否持有確認付款的二維條碼或豁免券，豁免付費者包括入城工作、上學或接受醫療者，以及出生於威尼斯和威尼托地區的居民等。

布魯納羅說，任何人在越過指定控制點而被發現沒有所需文件者，都將被罰款，費用從50歐元至300歐元不等，並須繳交法律容許的最高入城費10歐元（約10.8美元），稱遊客將受到隨機而非系統的檢查，入口處不會設置十字轉門或物理屏障。

威尼斯每年有2500萬至3000萬旅客入境。去年因過度旅遊而被列入聯合國 瀕危遺產名錄後，宣布對一日遊旅客索取「進城費」，這也將是全球首座限制人數且收費的城市。