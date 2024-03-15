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預防臭蟲 網友製作「日本臭蟲地圖」 醫師教如何清潔行李

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

除了法國、南韓外，近期臭蟲問題似乎也蔓延至日本境內，社群軟體X(前身推特)上有許多日本民眾表示自己被臭蟲叮咬，而且不只在飯店、自家住宅，甚至連電車座椅上都有臭蟲的身影，還有網友製作「日本臭蟲地圖」提供民眾查詢參考。

若被臭蟲叮咬身上可能會出現奇癢無比的紅疹，民眾該如何避免呢？而這些惱人的臭蟲有辦法消滅嗎？

臭蟲最常出沒地？ 叮咬會造成線狀紅疹

所謂的「臭蟲」其實就是「床蝨（Bed bug）」，台灣林口長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，牠通常會出現在布的床單、床罩、枕頭、床墊、坐墊或是床板、木材接縫的地方，躲藏在縫隙中產卵孳生。

若是被臭蟲叮咬，身上會出現奇癢無比的紅疹，黃毓惠提到，由於臭蟲會邊爬邊咬，所以皮膚會出現「線狀」一群一群的疹子，和被蚊子叮咬後一顆一顆散狀的紅疹不同，而被臭蟲叮咬後，若是皮膚反應劇烈，有可能會出現又紅又腫的疹子。

黃毓惠提醒，萬一不幸被臭蟲叮咬千萬不要亂抓，以免產生傷口造成感染，如果疹子真的很癢應盡快就醫，由醫師評估開立止癢、抗過敏藥物，如：類固醇、抗組織胺等進行治療。

如何避免臭蟲叮咬？ 臭蟲能被消滅嗎？

而現在旅遊復甦，開心出國遊玩的同時又該如何避免被臭蟲叮咬呢？

黃毓惠表示，其實只要有臭蟲就沒辦法避免被叮咬，即使把自己包得緊緊的，但手腕、腳踝、腳底、脖子等處，難免還是會露出，成為被臭蟲叮咬的地方，而且防蚊液也沒有作用，只能每次住旅館的時候注意一下有沒有臭蟲或卵的痕跡，這樣較能避免叮咬的問題。

另外，臭蟲有可能會隨著出國的行李、衣物等被帶回家中影響日常生活，因此黃毓惠建議，若是發現衣物、枕頭、床墊等有臭蟲，建議用高溫(如熱熨斗)烘乾把臭蟲殺死，之後再裝入密閉的塑膠袋放置一周，如果只是沖洗而已是沒有辦法消滅臭蟲的。

【本文授權轉載自健康醫療網

日本 高溫

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