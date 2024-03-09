不滿公司獲利沒加薪 德國漢莎航空機組人員 下周罷工2天

航空巨頭漢莎航空機組人員下周將在罷工兩天。（路透）

德國獨立空服員工會今天宣布，航空巨頭漢莎航空機組人員下周將在法蘭克福和慕尼黑舉行為期兩天的罷工 行動。漢莎航空兩天前才宣布其2023年營運利潤 符合預期。

獨立空服員工會（UFO）領導人柏格（Joachim Vazquez Buerger）說：「漢莎集團（Lufthansa）7日才宣布其獲利翻倍…機組人員必須能從中受益，他們在COVID-19疫情 期間所做的努力必須得到回報。」

這次罷工涵蓋範圍包括12日從法蘭克福（Frankfurt）出發以及13日從慕尼黑（Munich）出發的航班，漢莎航空的子公司城際航空（CityLine）也受到影響。

漢莎航空今天稍晚表示，大約10萬名旅客將受到航班停飛影響。

漢莎航空7日財報指出，由於需求旺盛，2023年利潤翻倍，淨利潤達到16.7億歐元，大幅高於2022年的7.91億歐元。

但員工代表說，即便通膨已經削弱他們的消費能力，員工薪資卻未隨公司獲利上調，因此自今年年初以來便展開一連串罷工行動。

獨立空服員工會談判代表葉格（Harry Jaeger）今晚表示：「經過15輪談判仍未達成協議，我們不得不認為管理階層寧可讓情況進一步惡化，犧牲乘客的權益。」

漢莎航空表示，公司給出「非常好的提議，特別是加薪至少10%」。

漢莎提議在今年8月對機組人員發放3000歐元補償金，並加薪6%，而1年後再加薪3.25%。