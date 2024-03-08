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國外太擠又風險高 美國富裕旅客今年傾向留在國內豪華遊

編譯簡國帆／綜合外電
旅遊業專家指出，美國富裕旅客今年可能更傾向留在國內旅遊。（美聯社）
旅遊業專家指出，美國富裕旅客今年可能更傾向留在國內旅遊。（美聯社）

旅遊業專家指出，美國富裕旅客今年可能更傾向留在國內旅遊，原因包括旅遊成本暴增、擔心中東戰爭、想避開熱門景點的擁擠人潮、以及不想遭遇訂不到飯店的頭痛問題等。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，許多跡象都顯示，今年著眼豪華旅遊卻選擇在國內度假的美國民眾，多於去年。

彙整上千家高檔飯店訂房狀況的Preferred旅遊集團執行長尤蓓洛絲表示，雖然該公司的國際事業維持強勁，但國內住宿今年來迄今已成長，未來幾個月的訂房也呈現類似增幅，「機票很貴，也有一些人因為國際不確定性避開跨國旅遊」，「因此它們把錢花在美國的高檔度假村」。

巴黎Altour旅遊顧問納荷指出，她美國客戶對於在美國國內短期旅行的興趣也增加，她認為部分原因是國外頂級飯店費用高到令人卻步。全球旅遊業者SmartFlyer創辦人兼執行長霍茲說，該公司事業今年來業績比去年同期成長25%，「我們的美國行程預訂很熱絡，國內旅遊總比出國容易，價格較低、但更高級」。

美國有錢旅客留在國內旅遊的最明顯證據，便是豪華飯店的業績。加州Post Ranch Inn房間每夜要價1,625美元起，共同擁有者佛里德指出，該飯店從1992年開幕以來平均住房率都維持在約八成，去年是唯一略偏疲軟的例外，但今年旅客回流，在今年夏季旺季前預訂的訂房率還不錯。

White Elephant度假村集團哈席姆指出，在去年需求下滑後，現在旗下所有度假村的住房率都再度攀升，例如每晚平均要價1,200美元的White Elephant棕櫚灘（Palm Beach）度假村，目前住房率為９２％，高於去年同期的78%。

羅德島Ocean House銷售與行銷主管指出，目前在7、8月的已確認預訂業務幾乎比去年同期多一倍，且訂房速度快了近40%。

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