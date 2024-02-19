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艾菲爾鐵塔員工發動罷工 巴黎地標暫停開放

中央社巴黎19日綜合外電報導
艾菲爾鐵塔19日因員工發動罷工而關閉。（路透）
艾菲爾鐵塔19日因員工發動罷工而關閉。（路透）

根據法國工會，艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）今天因員工發動罷工而關閉。艾菲爾鐵塔是全球最受歡迎的觀光景點之一。

法新社報導，工會指罷工時間可能延長，而罷工是為了抗議這座紀念塔的財務管理方式不當。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）在其網站公告：「星期一暫停參觀活動」。

SETE建議，持有門票者參觀前先查詢網站以確認開放狀態，或者延後參觀日期。SETE也請持有電子門票的人查看電子郵件，以獲得進一步的訊息。

這已是兩個月內、艾菲爾鐵塔員工第二次出於相同理由發動罷工。

工會批評，SETE的商業模式根植於高估未來參觀人次，同時卻低估建設所需費用。

法國總工會（CGT）及勞工力量工會（FO）發表聯合聲明，呼籲巴黎市適當處理相關的財務訴求，以確保艾菲爾鐵塔及其營運公司能夠存續。

艾菲爾鐵塔是巴黎最知名地標，根據其網站，它每年吸引近700萬名遊客到訪，其中約四分之三是外國人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，艾菲爾鐵塔關閉及旅遊限制措施導致參觀人數大幅縮水，不過2022年參觀人次已經恢復至590萬人次。

法國首都巴黎今年夏季將主辦奧林匹克運動會，預期屆時造訪巴黎的觀光人數會再增加。

罷工 觀光 疫情

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