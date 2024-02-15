我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

日本氣象株式會社預估櫻花季提前 東京3/23開花

中央社東京15日專電
圖為東京去年櫻花季一景。（路透）
圖為東京去年櫻花季一景。（路透）

日本氣象株式會社今天公布2024年第4回櫻花的開花與滿開預測，由於今年氣溫高於往年，因此全日本花期將與往年持平或提早。東京預料3月23日開花、3月30日滿開；京都則預估3月24日開花、4月1日滿開。

根據氣象株式會社預估，今年全日本吉野櫻打破休眠的時間較往年延後，但休眠打破後，氣溫預料將高於往年，因此花芽的生長速度將加快，導致花期與往年相同，或提早開花。

氣象株式會社表示，與第3回開花與滿開預測相比，最新預測把北日本的開花時間提早1至2天，但東日本、西日本許多地方反而推遲1至2天。預料最早開花的為高知的3月20日，接著關東甲信、東海、九州等地區陸續開花。

此外，民間氣象情報供應公司Weathernews今天公布「第3回櫻開花預測」，同樣認為今年花期將比往年提前，尤其是北陸與北日本地區，將提早一週以上。

Weathernews預估開花時間為東京3月18日、福岡19日、長崎與橫濱20日。西日本與東日本、東北南部將在3月下旬開花，東北北部在4月上旬開花，北海道函館則在4月17日開花。預料4月溫度將高於往年，使得櫻花生長速度加快。

櫻花的開花與滿開時間，由前一年秋天之後的氣溫推移來決定。櫻花的花芽在前一年的夏天形成，隨後櫻花為了度過寒冷、日照短的冬天而進入休眠，許多溫帶植物都有這種特性，會在冬天來臨之前自行脫落葉子，讓生命活動進入最低限度，直到春天即將來臨，才會打破休眠，並開始生長。休眠打破後的生長階段，氣溫愈高，則生長速度愈快。

日本

上一則

中國各地大雪來襲 多個景區宣布關閉

延伸閱讀

高中打出破紀錄140轟 日強打少年獲史丹福大學錄取

高中打出破紀錄140轟 日強打少年獲史丹福大學錄取
日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因

日本為何輸給德國 變成全球第四大經濟體？背後有這兩個原因
日本指揮巨擘妻兒爭2000萬遺產 病榻前親睹反目成仇

日本指揮巨擘妻兒爭2000萬遺產 病榻前親睹反目成仇
全球瞭望／5分鐘1次 能登強震後…日本地震恐會更頻繁

全球瞭望／5分鐘1次 能登強震後…日本地震恐會更頻繁

熱門新聞

在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。(圖／ingimage)

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

2024-02-11 09:53
新春年假飛出國，搭機享受服務時，也要小心誤踩機組人員地雷。示意圖。路透

空服員指出搭機NG行為 被叫「菲利普」表示你很欠揍

2024-02-11 17:04
40歲以上熟女正逐漸主宰旅遊市場。示意圖。（Unsplash／ Tavis Beck）

「熟女」探險旅遊正熱門 65歲獨旅快速增加

2024-02-14 01:31
馬尼拉中國城貧困孩童春節期間用紙箱製成龍頭、紙杯當作龍眼和鼻子，一旁還有孩童敲打塑膠桶當鼓，現場模仿舞龍舞獅，希望好心路人捐點零錢。(中央社)

全球最古老中國城 農曆春節萬頭攢動年味足

2024-02-13 13:23
農曆春節假期是出國旅遊旺季，今年春節假期中國赴日遊客人數預計仍只有疫情前的一半。（歐新社）

春節出遊潮 中國赴日遊客減半 台韓旅客激增

2024-02-09 16:15
新加坡宣布，自2024年下半年開放所有國籍旅客使用自動通關系統辦理入境，不僅不需要事先申請，且出境時毋須出示護照。圖為新加坡樟宜機場。(新華社資料照片)

獨步全球 新加坡全面開放外籍旅客自動通關 下半年上路

2024-02-13 03:45

超人氣

更多 >
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態