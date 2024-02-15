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飛機上臨盆產子終生免費搭機？長榮航空4個字回應

記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空示意圖，與新聞無關。(圖／本報系資料照)
長榮航空示意圖，與新聞無關。(圖／本報系資料照)

長榮航空今天一架羽田飛往松山BR189班機，飛行途中一名孕婦在空中出現臨盆反應，經機上4名醫師旅客、全體空服員協助下，於機上順利產下一名男嬰。坊間長期有傳言指機上出生嬰兒是否享終生免費搭機，長榮航空表示，長榮航空無此慣例。

長榮航空表示，當時緊急通報松山機場取得優先降落權，並安排救護車待命，航機在台灣時間昨下午1時11分降落松機後，立即派員陪同送醫，母子均安。此外，針對個案事宜，不便透露包括旅客懷孕周數在內等個資。

交通部民航局台北國際航空站表示，接獲長榮航空通知羽田返台班機上有孕婦分娩、嬰兒出生，松機後續通報護理站、消防隊協助，母子均安；另於機邊查驗通關協助後，消防隊也立即協助送醫。

長榮航空、中華航空皆規定，單胞胎孕婦懷孕36周以上、雙胞胎孕婦懷孕32周以上和產後未滿7天不可搭機。另單胞胎懷孕，懷孕28周至35周又6天（距離預產期12至4周）；或多胞胎懷孕，懷孕28周至31周又6天（距離預產期12至8周） ，需由其主治醫師於搭機前10日內，填具適航證明，同時於起飛48小時前完成預訂，經航空醫師同意後方可搭機。

長榮

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