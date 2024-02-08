越南官員傳索要通關小費 中使館籲民眾：堅決抵制拒絕

中國駐越南使館指出，有民眾反映通關時被越南方面索要小費，呼籲民眾應「堅決抵制拒絕」。圖為中越邊境上的東興口岸。（新華社）

春節將至，中國旅客出入境人數增加，但是中國駐越南 使館發出一則提醒，指出近期有民眾反映在入境時被越南口岸人員索要小費，該館呼籲民眾對此應「堅決抵制拒絕」。

據中國駐越南使館8日消息，指該使館近日接獲民眾反映，入境越南時被索要「小費」，該館已向越方有關部門提出嚴正交涉，敦促越方切實採取有效措施，加強對違法違規行為查處力度，堅決杜絕口岸公職人員以任何形式收取小費。

該使館再次提醒中國公民，越南政府明確禁止口岸公職人員收取小費，外國公民無論從航空口岸或陸路口岸入、出境越南，均無需向當地公職人員支付小費。建議中國公民在越入出境時，切勿通過支付小費換取通關便利，如越方公職人員明示或暗示索要小費，應堅決抵制拒絕，並立即聯繫中國駐越南使領館尋求協助。

此外該使館還提醒要注意採集涉事口岸、窗口序號、人員工號及事發時間等證據，及時向使領館提供。同時應注意，根據本人赴越目的通過正規管道申請相應種類簽證 ，入境前應備齊所需材料。如已申請電子簽證，應提前列印出紙質版電子簽證憑證，「避免因手續不全為口岸人員索要小費提供藉口」。

公開資料顯示，目前中越邊境線上的口岸有東興口岸、憑祥口岸、友誼關口岸、河口口岸等，人員流動數量不小。其中根據雲南日報在2023年11月初的報導，截至10月30日，去年光是河口口岸出入境人員就達到301.6萬人次；另據廣西新聞網報導，東興口岸2023年全年出入境人次達510萬人次，口岸驗放出境旅客數居全中國同類陸地邊境口岸第一。