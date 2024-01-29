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紐約旅展落幕 台灣獲選國際旅遊區最佳攤位

中央社／紐約29日專電
交通部觀光署參加2024年紐約國際旅遊探險展，獲選國際旅遊區最佳攤位。旅遊探險展執行長高利茨（右2）親臨攤位，頒獎給觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真（左3）。（觀光署駐紐約辦事處提供）
交通部觀光署參加2024年紐約國際旅遊探險展，獲選國際旅遊區最佳攤位。旅遊探險展執行長高利茨（右2）親臨攤位，頒獎給觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真（左3）。（觀光署駐紐約辦事處提供）

為期2天的年度紐約旅展落幕，交通部觀光署以「親山、親水、樂環島」為主題參展，攤位設計充滿台灣特色，並安排多樣活動和民眾搏感情，獲選為國際旅遊區最佳攤位。

紐約國際旅遊探險展（New York Travel & Adventure Show）27日在賈維茨會展中心（Javits Center）登場，觀光署攤位背板主打「2024龍耀台南」燈會，呈現夜市小吃、合歡山美景、浮潛衝浪等景色，並展示三太子與布袋戲偶，彰顯文化特色。

旅展於28日結束，觀光署攤位獲頒「國際旅遊區最佳攤位獎」（Best in Show - International）。美國旅遊探險展（Travel & Adventure Show）創辦人兼執行長高利茨（John Golicz）親臨攤位，向觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真授獎。

根據觀光署新聞稿，高利茨說，台灣攤位精采吸睛、極具文化特色，活動熱鬧且互動性強，在旅展數百個攤位中脫穎而出，獲獎實至名歸。

27日旅展開幕日人潮洶湧，三太子、觀光署吉祥物「喔熊組長」在台灣攤位附近走動，吸引不少人駐足圍觀。工作人員提供觀光資訊及諮詢，邀請訪客品茗、玩幸運輪盤台灣轉轉樂。中華航空、長榮航空共同參展，各提供一張台北紐約來回機票作為贈品，鼓勵民眾填寫問卷參加抽獎。

觀光署新聞稿寫道，參加紐約旅展獲獎，可見台灣在北美地區旅遊市場嶄露頭角，開始獲得主流民眾青睞。

觀光署說，多數參觀攤位的民眾都表示將台灣列入旅遊願望清單，對元宵燈會等文化活動、特色美食以及在國家公園登山健行都非常有興趣。觀光署將更加努力，在北美地區推廣台灣旅遊，期待吸引更多國際旅客前往台灣。

觀光 長榮

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