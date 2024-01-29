馬德里旅展逾25萬人潮 台灣主打文化美食人氣夯

馬德里國際旅展（FITUR）日前登場，台灣攤位以「台灣－亞洲之心」為主題參展，主打文化、美食及生態旅遊，現場以書法揮毫和珍奶試飲，增添互動，人氣夯。（中央社）

全球第3大的西班牙「馬德里國際旅展」昨天落幕，參觀人數達25萬人次，台灣攤位主打文化、美食及生態旅遊主題，現場以書法 揮毫和珍奶試飲增添互動，人潮絡繹不絕。

第44屆馬德里國際旅展（Feria Internacional de Turismo，簡稱FITUR）24至28日在馬德里展覽中心（Ifema）舉行。根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，5天展會參觀人數共達25萬人次，包括15萬3000名觀光 產業專業人士和9萬7000名一般民眾，比去年成長13.7%。

此外，今年展會規模創下歷史新高，共設立9個展覽館，有152個國家、96個官方機構、9000家觀光業者參展，預估能為馬德里帶來約4億3000萬歐元（約新台幣146億元）的經濟效益。

今年9個展覽館包括，3個西班牙館、1個非洲館、1個美洲館、1個歐洲館、1個亞洲和中東館、2個企業館。

其中，美洲館裡的拉丁美洲國家攤位各個色彩繽紛、熱力四射，人氣最旺。巴西攤位請來大廚使用亞馬遜森林食材烹煮西班牙大鍋飯（Paella） 、古巴攤位有優美的現場音樂表演、哥倫比亞攤位以勁歌熱舞和香氣四溢的現煮咖啡吸引人潮，將走道擠得水泄不通。

今年台灣攤位以「台灣－亞洲之心」（Taiwan—Heart of Asia）為主題參展，主打文化、美食及生態旅遊，推廣自行車生態觀光及珍奶美食文化等台灣品牌和旅遊亮點。

攤位現場除了提供觀光資訊以外，駐西班牙代表處邀請書法老師坐鎮揮毫，為參訪民眾撰寫中文名字留念，並有旅西台商提供珍珠奶茶試飲。在「文化和美食」雙重助陣下，台灣攤位人氣夯，排隊隊伍一路延伸到隔壁攤位。

駐西班牙代表張俊菲在台灣攤位開幕致詞強調，台灣民主活力強勁，擁有自然景觀、多元文化、豐富美食、以及獨特溫暖的人情味。她指出，COVID-19疫情 前台灣每年接待1200萬人次國際觀光客，其中來自西班牙的觀光客約1萬4000名。