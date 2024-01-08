國泰航空持續大減航班 8日再取消21航班

香港國泰航空上個月起就頻繁取消航班，台北航線也因此受到影響。（美聯社）

搭乘香港 國泰航空的民眾要注意了，自去年聖誕節 旺季開始，國泰航空就頻繁取消航班。據香港媒體報導，8日截至晚間9時，國泰航空至少有21個航班被取消，包括香港飛往台北的CX498及CX494，大批旅客行程因此受到影響。

香港消費者委員會指出，從上個月29日至8日，已接獲4起關於國泰航空取消或更改航班的投訴，建議受影響的香港民眾保留消費記錄，包括預訂酒店及付款帳單等，以便日後向國泰航空追討。

國泰航空頻繁取消航班也引起港府關注，連續兩日對此發聲。香港運輸及物流局透露，該局局長林世雄已向國泰高層表達高度關注，敦促國泰盡快向受影響乘客交代航班整合安排，並做好善後措施。

除8日至少取消21個航班，財新網指出，7日也有9趟抵港航班和10趟離港航班被取消，受影響的航班目的地包括台北、上海、新加坡 、大阪等港人外遊的常見目的地。

2023年12月29日、30日國泰航空分別有19及13個航班確認取消，1月2日至7日期間至少有34個航班被取消。

對於何以近來頻繁取消航班，國泰航空2023年12月29日曾表示，由於12月正值流感季節，機師因病缺勤多於預期，因此取消個別航班。

財新網指出，國泰航空向乘客通知取消航班的時間往往相當倉促，許多從大陸搭乘國泰航班至香港轉機前往海外其他城市的乘客行程因此受到較大影響。

旅客Iverson就在社交平台發文稱，他預定了1月7日下午4點45分從北京經香港轉機前往溫哥華的聯程航班，但直到7日中午12點才收到郵件通知香港至溫哥華的航班已經取消。

國泰航空給出的解決方案是改簽到1月8日從北京到香港的航班，9日再從香港飛往溫哥華。Iverson稱，他的行程已定，無法接受晚兩天才能抵達溫哥華，只好退票臨時改買其他航空公司的機票。

報導稱，國泰航空之所以會頻繁取消航班，主要原因還是人手不足以應對疫後不斷上升的航空需求。國泰行政總裁林紹波在2023年5月的股東大會上就曾表示，雖然公司業務正在復甦，但人手不足是重建過程中的最大挑戰，「無論飛行人員和地勤人手都有缺口」。

代表國泰機師的香港航空機組人員協會2023年10月26日曾公開表示，國泰航空的機長、一副機長、二副機長的人數總和由2019年第四季的3,885人跌至2023年10月的2,481人，即少了1,404人。

該協會認為，國泰航空在疫情期間削減員工薪酬造成人員流失，從頭訓練機師需要很長的時間，因此建議國泰提高薪資以吸引數百名因工作條件惡化而離開、但經驗豐富的香港飛行員回來。