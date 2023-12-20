星宇航空獲准加入預先安檢計畫 縮短美國境內安檢時間

星宇航空A350大型客機。(圖:星宇航空提供)

星宇航空（2646）今（20）日宣布，已獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA） 核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck） ，自12月23日起符合資格的旅客搭乘星宇航空美國航線包含洛杉磯 及舊金山 航點離境美國，或於美國境內轉機時皆可由專屬通道執行安檢程序，不須脫下鞋子、皮帶或薄外套，符合規定的電子產品和液體，也不須從隨身行李中取出檢查，大幅縮短安全檢查時間。

星宇航空表示，旅客取得預先安檢計畫資格後，將獲得一組9位數的 Known Traveler Number（KTN），旅客可於星宇航空官網購票時自行輸入 KTN 號碼，或是在航班起飛前，自行程管理頁面登錄。除此之外，亦可於預定班機時，通知旅行社及星宇航空客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。

TSA PreCheck 是由美國國土安全部（DHS）的美國運輸安全管理局（TSA） 所規劃之旅客快速安檢措施，凡經過申請並核可的旅客，即可從參與這項措施的200多個美國機場，快速完成登機前的安全檢查程序。除了美國公民 及合法永久居留者可於TSA 的官方網站https://www.tsa.gov/precheck付費申請資格外，台灣旅客也可於美國海關暨邊境保護局（CBP）官方網站https://ttp.cbp.dhs.gov付費申請全球通關計畫（Global Entry），便可同時享有五年效期的 TSA PreCheck 服務。