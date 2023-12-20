星宇航空獲准加入預先安檢計畫 縮短美國境內安檢時間
星宇航空（2646）今（20）日宣布，已獲美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration, TSA） 核准加入預先安檢計畫（TSA PreCheck） ，自12月23日起符合資格的旅客搭乘星宇航空美國航線包含洛杉磯及舊金山航點離境美國，或於美國境內轉機時皆可由專屬通道執行安檢程序，不須脫下鞋子、皮帶或薄外套，符合規定的電子產品和液體，也不須從隨身行李中取出檢查，大幅縮短安全檢查時間。
星宇航空表示，旅客取得預先安檢計畫資格後，將獲得一組9位數的 Known Traveler Number（KTN），旅客可於星宇航空官網購票時自行輸入 KTN 號碼，或是在航班起飛前，自行程管理頁面登錄。除此之外，亦可於預定班機時，通知旅行社及星宇航空客服人員，或於機場辦理登機時告知運務人員登錄資料，即享有快速安檢服務。
TSA PreCheck 是由美國國土安全部（DHS）的美國運輸安全管理局（TSA） 所規劃之旅客快速安檢措施，凡經過申請並核可的旅客，即可從參與這項措施的200多個美國機場，快速完成登機前的安全檢查程序。除了美國公民及合法永久居留者可於TSA 的官方網站https://www.tsa.gov/precheck付費申請資格外，台灣旅客也可於美國海關暨邊境保護局（CBP）官方網站https://ttp.cbp.dhs.gov付費申請全球通關計畫（Global Entry），便可同時享有五年效期的 TSA PreCheck 服務。
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