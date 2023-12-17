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當航班出錯 哪些航空公司處理得最好？

編譯季晶晶／綜合外電
航空乘客權益服務平台AirHelp評選2023年最佳航空公司，卡達航空居冠。(路透)
航空乘客權益服務平台AirHelp評選2023年最佳航空公司，卡達航空居冠。(路透)

航空乘客權益服務平台AirHelp認為，決定一家航空公司的優劣，除了現代化飛機、舒適座椅、和靄可親的空服員外，還要看航班出問題時會如何對待旅客。該平台評估並為全球83家航空公司進行排行，評分標準包括準點率、顧客意見和處理顧客索賠的效率等等。台灣有一家航空公司擠進前十名，索賠處理的表現尤其優異。 

財經網站CNBC報導，根據今年1月1日到9月30日的資料，AirHelp評選出來的2023年最佳航空公司前十名是：

1.卡達航空（Qatar Airways）：8.38

2.歐洲之翼航空（Eurowings）：8.27

3.LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）：8.11

4.阿提哈德航空（Etihad Airways）和全日空（All Nippon Airways）：8.09（同分平手）

6.奧地利航空（Austrian Airlines）：8.07

7.美國航空（American Airlines）：7.97

8.中華航空（China Airlines）：7.92

9.挪威優德魯航空（Wideroe）：7.89

10.聯合航空（United Airlines）：7.88

在AirHelp2023年排行榜上，得分最低的10家航空公司是：

1.突尼西亞航空（Tunisair）：4.12

2.英國航空（British Airways）：5.03

3.美國邊疆航空（Frontier Airlines）和土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）：5.18（同分平手）

5.捷克航空（Czech Airlines）：5.20

6.加拿大航空（Air Canada）： 5.68

7.美國精神航空（Spirit）：5.69

8.羅馬尼亞航空（TAROM）和亞速爾群島航空（Azores Airlines）：5.71（同分平手） 

10.法國南方航空（Air Austral）：5.77

如果僅看索賠處理（包括回應和賠付時間）的話，以華航和布魯塞爾航空（Brussels Airlines）表現最優，兩家公司以8.2分打成平手，得分最低的則是英航，只拿到1分。

AirHelp執行長Tomasz Pawliszyn說，「英航排名最後面可能是因為人手不足，他們身為最大最受歡迎的航空公司之一，可能要處理大量索賠」。

完整名單可上AirHelp官網查詢。

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