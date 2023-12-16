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星宇航空今首航舊金山 張國煒：明年8月開航西雅圖

記者季相儒／桃園機場即時報導
星宇航空台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。（記者季相儒／攝影）
星宇航空台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。（記者季相儒／攝影）

星宇航空16日正式首航美國第二個航點舊金山，這次首航星宇航空特地邀請誕生於舊金山灣區的SNOOPY和查理布朗人偶共襄盛舉，同時機上也安排SNOOPY玩偶陪著首航旅客橫跨太平洋回到家鄉。首航航班共有274名乘客搭乘約九成滿，星宇航空董事長張國煒也親自駕駛首航班機，被問到下個美國航點會是哪裡？張國煒表示預計明年8月會開航西雅圖

首航活動由活潑可愛的SNOOPY人偶遊行揭開序幕，SNOOPY和查理布朗人偶帶領...
首航活動由活潑可愛的SNOOPY人偶遊行揭開序幕，SNOOPY和查理布朗人偶帶領星宇航空空服員，伴隨輕快音樂巡迴航廈與旅客互動。（記者季相儒／攝影）

今天的首航活動由活潑可愛的SNOOPY人偶遊行揭開序幕，SNOOPY和查理布朗人偶帶領星宇航空空服員，伴隨輕快音樂巡迴航廈與旅客互動，並在候機室內設置許多可愛的背板供乘客合影留念。星宇航空董事長張國煒也率領機組人員一同與SNOOPY和查理布朗人偶一同合影留念，在合照時查理布朗的帽子不小心遮到張國煒，張國煒也開玩笑地用手拍打查理布朗的帽子。

在合照時查理布朗的帽子不小心遮到星宇航空董事長張國煒（右三），張國煒也開玩笑地用...
在合照時查理布朗的帽子不小心遮到星宇航空董事長張國煒（右三），張國煒也開玩笑地用手拍打查理布朗的帽子。（記者季相儒／攝影）

被問到星宇下個美國航點會是哪裡？星宇航空董事長張國煒表示預計明年8月會開航西雅圖。隨後就跟著機組人員一同登機，現場有乘客喊「K董加油」，張國煒也揮手致意。

被問到星宇下個美國航點會是哪裡？星宇航空董事長張國煒（中）表示預計明年8月會開航...
被問到星宇下個美國航點會是哪裡？星宇航空董事長張國煒（中）表示預計明年8月會開航美國西雅圖。（記者季相儒／攝影）

星宇航空執行長翟健華表示，舊金山作為星宇航空第二個北美航點，今天的首航意義非凡，透過目前的亞洲區域航網和洛杉磯、舊金山兩條長程航線，將使往返北美及亞洲各大城市的旅客更為便利。星宇航空自成立以來便致力於帶給旅客最精緻舒適的飛航體驗，為航空業樹立高標準，今日首航舊金山是星宇航空嶄新的里程碑，未來將持續擴張航點，明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，並預計於下半年開航西雅圖，建構更緊密的航網，提供旅客超越期待的飛航新選擇。

星宇航空董事長張國煒也率領機組人員一同與SNOOPY和查理布朗人偶一同合影留念。...
星宇航空董事長張國煒也率領機組人員一同與SNOOPY和查理布朗人偶一同合影留念。（記者季相儒／攝影）

為歡慶新航線起飛，星宇航空替舊金山航線的旅客準備了多樣的質感好禮，於台北出發飛往舊金山的航班贈送，今日每位首航乘客皆可獲得SNOOPY硬殼收納包及與Jetfi美國1GB eSIM，讓旅程更為輕鬆便利。於今日起，全艙等旅客皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌，數量有限送完為止。

星宇航空台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，配合舊金山開航，星宇航空更與來自台灣的米其林三星餐廳-態芮合作，共同為台北飛往舊金山航線的頭等艙設計五道全新菜色，讓旅客在3萬英尺的高空中可以享受到最極致奢華的味蕾饗宴。舊金山航線開航初期為一周三班，並將於明年3月20日起增為每日飛航。

舊金山 西雅圖 灣區

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