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達美航空睽違7年重返台灣 西雅圖、台北有望天天直飛

中央社／亞特蘭大7日綜合外電報導
達美航空宣布將於2024年6月6日正式重返台灣市場。（美聯社）
達美航空宣布將於2024年6月6日正式重返台灣市場。（美聯社）

時隔7年，達美航空公司（Delta Air Lines）今天宣布將於2024年6月6日正式重返台灣市場，預定開啟西雅圖與台北間的每日直飛航班，仍待主管機關批准。

綜合旅遊網站The Points Guy和達美航空官網資訊，總部設在美國亞特蘭大的達美航空這次將營運從美國直飛台灣的航班，且每天都會有從西雅圖－塔科瑪國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）直飛台北的航班。

這個新航班將由空中巴士（Airbus）A330-900neo型飛機執飛，這款機型的飛機配備29個「達美航空至臻商務套房」（Delta One Suite）、28個「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）、56個「達美優越經濟艙」（Delta Comfort+）和168個標準經濟艙座位。

根據航空分析公司Cirium航班資料，達美航空2017年5月起就沒有飛台灣的航班。達美航空過去曾有航班從其太平洋門戶樞紐日本東京成田機場飛到台灣，旅客可先搭乘達美航空班機飛到東京，接著轉飛到台北。

達美航空與西北航空（Northwest Airlines）合併時，對其太平洋網絡的未來充滿期望。在合併前，達美航空缺乏亞洲這塊重要業務，但2008年增加飛往成田機場的關鍵服務，讓該公司多了從美國飛往東京及其他地區的業務。

台北曾是西北航空及之後承接業務的達美航空從成田機場出發航班的目的地之一，但隨著達美航空關閉成田機場這個樞紐站點，飛往台北的航班也於2017年5月結束運作。

達美航空這項新服務推出後，將與長榮航空正面交鋒，長榮航空每天都有西雅圖飛台北的航班。

新成立的豪華航空公司星宇航空也打算在明年推出西雅圖與台北間航線的服務。

達美航空 西雅圖 長榮

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