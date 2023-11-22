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蓋了好招財？越南押注機場「升級」提振旅遊業

編譯季晶晶／綜合報導
越南押注機場建設以提振旅遊業和供應鏈。（路透）
越南押注機場建設以提振旅遊業和供應鏈。（路透）

日經報導，秉持著有了建設、遊客和貿易都將隨之而來的經濟戰略，越南打算擴建機場並進行技術升級，例如設置自助報到機台和自助行李託運，以便更好的服務自中國轉移過來的供應鏈，同時提振自疫情復甦的旅遊業。

總體規畫是機場數量從現在的23個增加到2030年有30個，包括耗資40億美元的河內機場擴建工程、新山一的第三航廈，以及為南部城市興建全新的第二機場，距離胡志明市約40公里。

越南機場公司（Airports Corporation of Vietnam）營運專家杜妙玄（Do Dieu Huyen，音譯）正協助將全球機場均可見、但越南機場還看不到的自助服務引進國內，她說 ：「這對越南經濟會有重大裨益，也有助供應鏈和出口基設」。

幾乎沒有旅客不盼望越南機場升級。在胡志明市最大的新山一機場，因為沒有登機口，必須以巴士載運乘客登機。即使出境，遊客花在安檢和護照檢查處的時間也長達數小時。

越南總理范明正說，效率低下阻礙經濟發展。越南大多數機場都超負荷運轉，胡志明市機場明年吞吐量可能比原始設計高出一倍，搭機人次達到2500萬。航班延誤不僅耗費燃料和時間，也耽誤貨運。根據美國國際貿易管理局，到2030年，越南航空貨運量預計會增加到目前的270%。

儘管旅客搭乘航班的碳排是乘火車、公車或共享汽車的100倍，越南也訂下2050年實現凈零排放的目標，但支持機場建設的人士表示，即使與減排承諾背道而馳，也必須跟上中產階級和製造業崛起的步伐。

越南 供應鏈 疫情

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