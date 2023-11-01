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下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

聯合新聞網／ 即時報導
不少乘客下機後都會上第一間廁所，但布朗說這樣反而會浪費更多時間。（示意圖／ingimage）
不少乘客下機後都會上第一間廁所，但布朗說這樣反而會浪費更多時間。（示意圖／ingimage）

長途飛行抵達後，不少乘客都會直接走到機場裡第一間看到的廁所，不過近期國外一名旅遊專家卻表示，這樣的習慣可能不是個好主意。

據《太陽報》（The Sun）報導，長途飛行時，乘客要擠在狹小的機艙內，通常下機後就會想趕快找個地方動動身體，洗個臉或補妝、上廁所，因此通常乘客下機後都會直接去離通道最近的廁所。不過一名旅遊專家卻提醒民眾，去第一間廁所反而會浪費更多時間。

旅遊專家布朗（Samantha Brown）表示，因為有不少人都會有相同想法，下機後去第一間廁所，要跟其他乘客搶廁所，反而得排隊排得更長，所以她都是直接使用第二間廁所。她表示，因為不確定過海關要花多少時間，還得辦理手續等等，因此她就算要用廁所，也會用第二間廁所節省時間。

不過有不少乘客是不願意在機場上廁所的，因為他們認為機場的廁所太多人用，是全機場最髒的地方，但其實並不然。芬蘭一處機場在2015到2016年進行一項研究，發現過海關時放私人物品的托盤才是全機場最容易滋生細菌的地方。由於每天有數百名乘客觸摸這些托盤，根本沒有時間消毒，加上托盤通常是塑膠製，反而讓病毒或細菌存活的時間更久。

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