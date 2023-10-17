我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

訪美回母校紐約大學演講 馬英九：美國應促兩岸和談

A380客機比自由女神重2.5倍 阿聯酋航空曝13件小趣事

記者楊文琪／台北即時報導
阿聯酋航空歡慶A380營運15年，揭開15項A380小趣事。(圖：阿聯酋航空提供）
阿聯酋航空歡慶A380營運15年，揭開15項A380小趣事。(圖：阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空在2023年喜迎營運A380旗艦客機的15周年。作為引領業界的國際航空公司，阿聯酋航空以116架A380旗艦客機，組成全球規模最大的寬體機隊，服務旅客飛往全世界50個城市。

為慶祝這個特別時刻，阿聯酋航空揭開15項A380鮮為人知的小趣事，讓大家一起更瞭解這架空中巨無霸客機。

1.A380客機的重量為575公噸：相當於紐約自由女神像重量的2.5倍。

2.史上最大的載客空間：A380客機擁有上下雙層甲板，甲板可用的地板空間超過550平方公尺，為史上擁有最大載客空間的機型。一架阿聯酋航空兩艙等A380客機可容納多達615位旅客與24名機組服務人員，這亦代表每周有多達168名阿聯酋航空機組服務人員於台北前往杜拜的A380直飛航班上為旅客服務。

3.巨大的寬體機翼：A380客機的巨大翼展寬達79.8公尺，相當於32輛雙層巴士或1個奧運標準大小游泳池的寬度。

阿聯酋航空三艙等A380客機將於10月29日重返台北–杜拜航線，頭等艙旅客可享受...
阿聯酋航空三艙等A380客機將於10月29日重返台北–杜拜航線，頭等艙旅客可享受機上沐浴水療（Shower Spa）服務，清爽地在空中展開旅程。(圖：阿聯酋航空提供）

4.頭等艙：阿聯酋航空A380客機提供世界級的舒適飛行體驗，頭等艙旅客更可享受機上淋浴水療(Shower Spa)，使用阿聯酋航空專屬的私人系列寶格麗 Bvlgari 過夜包，清爽地展開旅程。

5.私人套房：阿聯酋航空A380客機頭等艙提供14個私人套房(Private Suites)，讓旅客享受如同搭乘私人飛機般的隱密空間。頭等艙旅客亦可自行選擇就寢與用餐時間，隨時隨地享用機上美味餐點，且從私人套房只需寸步的距離，即可抵達機上淋浴水療間與著名的機上貴賓休息室(Onboard Lounge)，享受獨一無二的專屬服務。

6.空中美饌：阿聯酋航空每年有1,800名廚師為由A380及波音777組成的機隊，研發超過12,000種餐點，為每年超過4,300萬名阿聯酋航班旅客在空中提供美食饗宴。

7.星級品味：作為全球唯一一家與酩悅香檳(Moët & Chandon)、凱歌香檳(Veuve Clicquot)和唐培里儂香檳王(Dom Périgno)等頂級美酒品牌簽訂獨家協議的民航公司，阿聯酋航空已為機上旅客提供酩悅·軒尼詩集團 (Moët Hennessy)的香檳服務超過30年， A380頭等艙旅客更可享用香檳無限暢飲與魚子醬饗宴。

8.最短與最長的航線：阿聯酋航空A380執飛最短的航線為杜拜-吉達航班，單趟飛行時間不超過2小時50分鐘；最長的航線則為杜拜-奧克蘭航班，總航程預估超過17小時。

9.專飛長程航線：作為提供世上最長航程服務的客機之一，A380客機能在起飛至降落間，飛行長達15,000公里的距離。

10.觸碰天際：A380客機的巡航高度為43,100英尺，超過世界上最高的獨立式建築—杜拜哈里發塔15倍，並高出台灣第一高廈—台北101大樓41,433英尺以上。A380客機的垂直尾翼高達24公尺，約6層樓高，無論在哪兒都非常亮眼吸睛。

11.超強馬力：阿聯酋航空A380客機通常由4具發動機聯盟（Engine Alliance）的GP7200渦輪引擎來驅動，橫跨機翼的起飛推力總計超過29萬磅，相當於2,600輛搭載110馬力的汽車。

12.輕巧降落：A380客機進行降落時總共需使用22顆巨大機輪，每顆輪子可支撐的重量約為26公噸，相當於一輛半裝滿的大型砂石車。這些機輪能讓A380客機在寬度僅56.6公尺的跑道上降落並進行180度大轉彎。

13.全面改裝：阿聯酋航空目前正進行價值約20億美元的機隊改裝計劃，翻新67架A380的客艙，為所有艙位配置最新裝飾與產品，包括新推出的豪華經濟艙座椅。阿聯酋航空也在今年3月首班A380航班，亮相全新的機隊塗裝，塗裝設計甚至須使用超過4,000公升的油漆，才能填滿A380 共3萬8,000平方英尺的飛機表面。

航線 奧克蘭 奧運

上一則

他從LA飛首爾 下機前驚見乘客全「高舉雙手」 網笑：我也會

延伸閱讀

土耳其航空客機偏離航道 誤闖日本東京市區上空

土耳其航空客機偏離航道 誤闖日本東京市區上空
東航再訂100架C919客機 單筆最大訂單

東航再訂100架C919客機 單筆最大訂單
再訂100架 中國東航追加C919客機單筆最大訂單

再訂100架 中國東航追加C919客機單筆最大訂單
中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

中國國產C919客機 接獲首筆國外航空公司訂單

熱門新聞

南韓近來爆出許多廉價觀光團，強迫團員購買高價物品的亂象。（示意圖／ingimage）

南韓旅遊團亂象多 5日團「跑8家購物店」逼買昂貴土產

2023-10-12 02:40
布萊N拍下飛機上乘客一起做伸展操的畫面。（取材自「布萊N 機票達人」）

他從LA飛首爾 下機前驚見乘客全「高舉雙手」 網笑：我也會

2023-10-16 23:01
許多城市擔心遊客過多，正設法對抗「過度旅遊」，包括收取旅遊稅和禁止大型遊輪靠岸。（路透）

「自拍後走人」的過度旅遊又回來了 城市這樣出招對抗

2023-10-09 02:40
英國首都倫敦附近的魯頓機場航廈第2立體停車場發生大火，導致「重大結構坍塌」，機場全面禁飛至當地時間11日12時，逾百旅客受影響滯留。(取自X平台)

倫敦魯頓機場停車場大火「全面停飛」旅客怨被丟包

2023-10-11 02:07
台灣桃園國際機場是台灣文化的展示櫥窗，首次在國外大型戶外媒體快閃行銷，力邀外國旅客到台觀光。(圖：桃園機場公司提供）

台灣+桃園機場畫面現身紐約時報廣場大螢幕 快閃行銷台觀光

2023-10-14 00:46
聯合航空考慮改飛新航線，以避開以色列領空。（路透）

經以色列領空…聯合航空紐瓦克飛杜拜 擬改道避戰火

2023-10-10 02:35

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？

大閘蟹橫行 英為何不捉來賣卻要撲殺？
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元