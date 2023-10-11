倫敦魯頓機場停車場大火「全面停飛」旅客怨被丟包

英國首都倫敦附近的魯頓機場航廈第2立體停車場發生大火，導致「重大結構坍塌」，機場全面禁飛至當地時間11日12時，逾百旅客受影響滯留。(取自X平台)

英國廣播公司（BBC）報導，英國首都倫敦附近的魯頓機場（Luton Airport）航廈第2立體停車場發生大火，導致「重大結構坍塌」，機場全面禁飛至當地時間11日12時，當局呼籲民眾切勿前往圍觀。

當地消防局指出，該立體停車場內至少1,200輛汽車遭毀損，4名消防人員及1名機場人員因吸入過多濃煙送醫治療。

起因疑似是一輛汽車不明原因起火，火勢迅速蔓延波及其他車輛，最終釀成嚴重火災。

附近不時傳出車輛警報和巨大爆炸聲，一名目擊者描述火舌竄出頂層的速度快得「令人難以置信」。

另外，機場停飛也導致上百名旅客受影響滯留。

一名旅客提到原本已經上飛機，準備起飛時傳出火警，「機組人員表示發生意外，要求所有人下機，隨後也沒有給予充分解釋。」

不少旅客車子停在火災停車場，附近飯店又幾乎客滿，機場卻置之不理，他們只好拖著行李想辦法到火車站坐車到其他機場。

魯頓機場是英國第5大國際機場，2022年客運量超過1,300萬人次。