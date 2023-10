倫敦魯頓機場停車場大火「全面停飛」旅客怨被丟包

英國廣播公司(BBC)報導,英國首都倫敦附近的魯頓機場(Luton Airport)航廈第2立體停車場發生大火,導致「重大結構坍塌」,機場全面禁飛至當地時間11日12時,當局呼籲民眾切勿前往圍觀。

當地消防局指出,該立體停車場內至少1,200輛汽車遭毀損,4名消防人員及1名機場人員因吸入過多濃煙送醫治療。

起因疑似是一輛汽車不明原因起火,火勢迅速蔓延波及其他車輛,最終釀成嚴重火災。

附近不時傳出車輛警報和巨大爆炸聲,一名目擊者描述火舌竄出頂層的速度快得「令人難以置信」。

另外,機場停飛也導致上百名旅客受影響滯留。

一名旅客提到原本已經上飛機,準備起飛時傳出火警,「機組人員表示發生意外,要求所有人下機,隨後也沒有給予充分解釋。」

不少旅客車子停在火災停車場,附近飯店又幾乎客滿,機場卻置之不理,他們只好拖著行李想辦法到火車站坐車到其他機場。

魯頓機場是英國第5大國際機場,2022年客運量超過1,300萬人次。

Efforts are still ongoing to extinguish a serious fire at Luton Airport. We are continuing to protect surrounding airport infrastructure, vehicles and the Luton DART. For anyone whose travel plans may be affected, please refer to the advice being provided by London Luton Airport. pic.twitter.com/tNFo4hvRdX