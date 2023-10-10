我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

經以色列領空…聯合航空紐瓦克飛杜拜 擬改道避戰火

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
聯合航空考慮改飛新航線，以避開以色列領空。（路透）
聯合航空考慮改飛新航線，以避開以色列領空。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航空官員今天發布最新特別通知，提醒各航空公司和飛行員「密切注意（以色列）地區的空域動態」。

美國聯邦航空總署（FAA）提醒，「目前，美國認證的飛行員或航空公司進出以色列沒有任何限制」，但強調「有潛在的危險情況」。

這項通知於美東時間今天下午6時30分發布，效期至10月19日截止。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）本月7日突襲以色列，以色列隨後猛烈反擊加薩地區（Gaza），雙方合計逾千人喪命。

聯合航空（United Airlines）發言人史考特（Leslie Scott）告訴CNN，從美國紐瓦克（Newark）飛往阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）的聯合航空航班通常會飛越以色列，現在正改飛新航線，以避開以色列領空。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人說，美國政府已表明不會「積極考慮」緊急撤離以色列境內的美國公民。

美國總統拜登今天稍早在聲明中說，國務院正提供領事協助，並隨時更新安全警示，讓美國人隨時了解局勢發展，但目前美國人必須自行安排離開以色列的計畫。

以色列 國務院 加薩

上一則

全球百大目的地故事獎 台灣6國家風景區獲殊榮

延伸閱讀

以巴戰火升溫 雪佛龍應以色列要求 暫關當地離岸天然氣田

以巴戰火升溫 雪佛龍應以色列要求 暫關當地離岸天然氣田
以色列遭誤導經濟牌奏效 哈瑪斯成功發動突襲

以色列遭誤導經濟牌奏效 哈瑪斯成功發動突襲
以色列駐台代表：兒子同伴遭綁、恐攻影響每個人

以色列駐台代表：兒子同伴遭綁、恐攻影響每個人
大雨再襲紐約 上百航班延誤或取消

大雨再襲紐約 上百航班延誤或取消

熱門新聞

到中國旅遊的外國遊客遠未恢復疫情前水準。為此，中國官方10月起實施區域性入境免簽。(新華社)

外國觀光客太少 中國推出區域性入境免簽攬客

2023-10-02 13:12
許多城市擔心遊客過多，正設法對抗「過度旅遊」，包括收取旅遊稅和禁止大型遊輪靠岸。（路透）

「自拍後走人」的過度旅遊又回來了 城市這樣出招對抗

2023-10-09 02:40
華航2023年ITF線上旅展6日登場。(圖：華航提供)

華航線上旅展開跑 台北─舊金山航線祭出優惠

2023-10-06 00:22
9月30日，有旅客在長城旅遊時表示，爬長城一點都不累，因為「三分鐘只要走兩步」。（圖／取自浙江新聞）

中國長假各地人擠人 3分鐘移動2步、吃飯等4小時

2023-10-01 13:57
聖家堂的福音書作者馬太塔樓9月27日安置最後一座雕像，隔天，福音書作者約翰塔樓頂部冠上一座老鷹雕像，兩座塔樓已完工。(Getty Images)

西班牙聖家堂蓋了140年終於快完工 就等最後一座基督塔

2023-10-03 04:09
此次交付第4架A350-900，使星宇航空機隊總數達到21架航機。（圖：星宇航空提供）

星宇航空年底開航舊金山 張國煒親駕第4架新機返台

2023-10-07 01:58

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治