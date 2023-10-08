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以巴衝突加劇 飛以色列特拉維夫國際航班紛取消

中央社／巴黎8日電
加薩被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯以數千枚火箭砲轟。（路透）
加薩被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯以數千枚火箭砲轟。（路透）

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動突襲後，多間國際航空公司宣布取消本周末飛往以色列特拉維夫（Tel Aviv）的數十架航班。

法新社報導，美國航空（American Airlines）、法國航空（Air France）、德國漢莎航空（Lufthansa）、阿聯酋航空（Emirates）和愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）等都已取消飛往特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion airport）的航班。

不過，班古里昂機場當局並未切斷與埃拉特（Eilat）的商業航線。埃拉特是以色列第2大國際機場所在地，也是位於紅海（Red Sea）的旅遊勝地。

以色列國營航空公司艾拉航空（El Al）今天則表示，目前將維持飛往特拉維夫的航班，但有一些由外國合作夥伴經營的航班已經取消。

艾拉航空表示，公司「依照以色列安全部隊的指示」營運，而目前所有航班僅從班古里昂機場的第3航廈起飛。

與大多數其他航空公司一樣，艾拉航空表示，客戶可免費更改機票。

在主要航空公司相繼取消航班後，西班牙機場航管局（AENA）告訴法新社說，原定今天飛往特拉維夫的9個航班中有4個取消，其中兩個航班從馬德里（Madrid）起飛，另外兩個從巴塞隆納（Barcelona）起飛。

總部位於美國的聯合航空公司（United Airlines）說，飛往特拉維夫的聯航航班「將繼續暫停，直到條件允許才恢復」。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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