台灣遊客在北海道自駕車禍 旅遊達人提醒日本租車7件事

在租車自駕前，必須要有足夠的功課，還有心理準備。日本自駕示意圖。（美聯社）

日前有台灣遊客在北海道自駕衝撞護欄事故，造成車上7人輕重傷。日本 旅遊達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，關於在日本租車 ，想要提醒的七件事。在租車自駕前，必須要有足夠的功課，還有心理準備。

又傳出台灣旅客在北海道租車發生車禍。林氏璧列出7點重要注意事項，提醒有意在日本自駕旅遊的台灣民眾。

第一，台日左駕右駕不同，方向燈變雨刷。

不管你的駕駛年資再豐富，都不可能一下習慣的。請一定要非常小心駕駛！如果有點慌不確定的時候，可以想著往左邊靠，就是準備在路邊停下。

第二，台日交通規則和標示不同，要先研究一下。

最常被提到的，就是看到一時停止的標誌（STOP SIGN），是要完全停下來，仔細看清楚左右來車，再重新開車！這是台灣駕駛出國時很容易違反的交通規則，輕則罰款，重則危及最親愛的家人或自己的生命安全，不可不慎呀！

請加入強制保險以及自費保險，個人建議最好保到最高額的。天有不測風雲，誰都不知道會不會發生事故，就如同有新冠重症風險因子的朋友，他會建議要保險一樣，不要省這個保險費。不幸發生事故時你會需要的。

第四，熟知發生事故後處理流程。

先報案，再回報租車公司。租車的保險會需要事故證明書，所以任何事故都須要報案，在原地等候警察。請注意，自己開車去撞牆撞電線桿也是事故，都需要報案，因為租車公司需要事故證明書才能和保險公司申請給付。

第五，要有機動改變行程的能力。

處理車禍會需要很多時間，如果是對人事故，可能花3至4小時以上也不奇怪。如果沒有時間可以處理事故案件（如搭郵輪當天就要還車），或是你沒有臨時改變行程的能力或是餘裕，請重新考慮租車的必要性。

第六，避免疲勞駕駛，最好有人可以輪流。

不要把行程排到要拉車太久。最好有旅伴和你輪流可以換手。在前座的人要幫忙注意路況（在北海道要小心有沒有動物跳出來），看導航，提醒注意事項，聊天保持精神不打瞌睡。

第七，不要挑戰雪地駕駛。

雪地駕駛不是開玩笑的，身處亞熱帶的吾人沒什麼雪地駕駛經驗，真的不要輕易嘗試。

網友表示，「開車的人請專心你司機的身份，握著方向盤時，你不是遊客」、「不熟悉還是搭車吧！日本搭車也很方便！撞到了連玩的時間都沒了！掃興」。