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華航線上旅展開跑 台北─舊金山航線祭出優惠

記者楊文琪／台北即時報導
華航2023年ITF線上旅展6日登場。(圖：華航提供)
華航2023年ITF線上旅展6日登場。(圖：華航提供)

華航2023年ITF線上旅展於台北時間6日登場，華航全航線推出超值優惠，台北─舊金山2萬2446元起（台幣未稅，下同，約690美元），台北─香港經濟艙來回票價最低4930元起、台北─新加坡下殺6120元起，購票後至華航網站登錄再抽豐富好禮，規畫下一趟旅程就趁現在。

華航線上旅展「#這一刻讓旅行更深刻」自台北時間10月6日至11月15日晚間11時59分，推出長達41天的折扣檔期，鼓勵民眾在旅途中創造新的記憶點。多個熱門航點祭出超殺票價，包含台北─熊本來回經濟艙6800元起（未稅）、台北─高松7700 元起（未稅）、台北─布里斯本2萬10元起（未稅）、獨家飛航的台北─布拉格2萬6100 元起（未稅），還有更多亞、歐、美、大洋洲等全航線優惠等著旅客來挖寶，展開專屬的夢想假期。

華航線上旅展自台北時間10月6日至11月15日午夜，推出長達41天的折扣檔期。(...
華航線上旅展自台北時間10月6日至11月15日午夜，推出長達41天的折扣檔期。(圖：華航提供)

華航宣布，凡於10月12日（含）前在全通路購買台灣出發機票的早鳥旅客，登錄後即可參加抽獎，華航將送出五張台北─熊本來回機票，送旅客到熊本熊的故鄉，親身體驗阿蘇火山的壯闊。10月13日起至華航網站活動頁登錄還可再抽來回機票、諾富特飯店住宿券、中華電信漫遊、Uber乘車優惠等多項好禮，享受搶先購票的雙重中獎機會。

航線 新加坡 舊金山

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