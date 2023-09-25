首批免簽中客來了 泰國總理力圖振興觀光業 親赴曼谷機場迎接

第一批透過免簽證抵達泰國的中國公民遊客，今天在曼谷的機場受到貴賓般的禮遇，由泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自迎接。（Getty Images）

第一批透過免簽證抵達泰國 的中國公民遊客，今天在曼谷的機場受到貴賓般的禮遇，由泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）親自迎接。

路透報導，有中國遊客從上海搭機抵達曼谷，機場裡身著傳統服裝的舞者和木偶師開始表演，遊客對這般歡迎場面一下子愣住了，有許多人停下與總理賽塔玩自拍。

旅遊業是東南亞第2大經濟體泰國的重要發展動力，該國向來以秀麗海灘及活色生香的夜生活而聞名，但這項產業受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 重創，新上任的總理賽塔接手經濟表現不好的燙手山芋，將重振觀光 產業視為首要任務之一。

中國一度是泰國外來觀光客最大來源，不過，中國在後疫情時代身處經濟困境，意味赴泰遊客明顯減少，賽塔希望透過對中國人免簽來彌補客源流失。

賽塔在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）對媒體表示：「我們相信這項政策將會對經濟起刺激作用。」他又說，遊客安全是最優先考量。

這項免簽計畫實施期間為今年9月25日到明年2月。泰國政府預估，這5個月內將會有中國遊客288萬人次，略高於今年迄今的234萬人次。

在疫情爆發之前，中國為泰國最大的客源國；2019年，抵達泰國的遊客創紀錄達3990萬人次，中國遊客占1100萬人次，消費額為1.91兆泰銖（約527.8億美元）。

今年至今為止，泰國總計接待遊客1900萬人次。