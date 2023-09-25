我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

中國「十一」長假將至 東京、首爾為境外遊熱門地

記者賴錦宏／即時報導
中國即將到來的「十一」長假，東京與首爾是中國民眾海外旅遊的熱門選擇。 圖為東京淺草寺。（歐新社）
中國即將到來的「十一」長假，東京與首爾是中國民眾海外旅遊的熱門選擇。 圖為東京淺草寺。（歐新社）

中國「十一」黃金周即將到來，由於中秋節加上「十一」共有八天連假，是中國今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊，中國全國鐵路估計將發送旅客1.9億人次，並有2100萬人選擇搭乘飛機出行。中國境內的新疆、境外的東京和首爾，為今年「十一」長假熱門旅遊目的地。

中國中秋暨「十一」假期本周五（9月29日）開始，至10月6日結束，共計八天，被稱為「加強版黃金周」。這也是今年中國最後一個長假，可望成為遊客全年最集中出遊的時段。新華網引述中國旅遊研究院院長戴斌稱，此次中秋加「十一」長假，將是史上熱度最高的一次「十一」黃金周。

綜合彭博社、證券時報報導，中國民航局預估，長假期間預計將有2,100萬名旅客乘坐客機出行。民航部門將日均確保國內客運航班1萬4,000班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年「十一」假期增長18%、17%。

除民航外，還有大量旅客選擇火車出行。中國鐵路部門從9月15日開始發售十一黃金周假期第一天，即9月29日的車票，當日售票量達到2287.7萬張，創單日售票量歷史新高。

中國國家鐵路集團有限公司估計，今年黃金周中國全國鐵路預計發送旅客1.9億人次。

由於假期長，長途旅遊也成為不少中國民眾的選擇。ForwardKeys的數據顯示，37%的旅客計劃在目的地停留六到八晚，比疫情前的2019年增加了三個百分點。

線上旅遊機構同程旅遊表示，票價上漲在一定程度上反映了中國一些較偏遠的目的地越來越受歡迎。其中新疆、西藏、青海、寧夏和黑龍江等地最受歡迎，尤其新疆旅遊的搜索量比一年前增加逾10倍。

此外，也有不少中國民眾選擇境外遊，東京等航線的機票價格也不斷攀升。

新疆 疫情 證券

上一則

亞運預料將為杭州帶來逾2000萬遊客消費力

延伸閱讀

華人「穿越」過中秋 和嫦娥姐姐逛廟會 與郎君玩投壺

華人「穿越」過中秋 和嫦娥姐姐逛廟會 與郎君玩投壺
愛搭免費地鐵 南韓長者深知搭車「潛規則」：別讓年輕人因壓力讓座

愛搭免費地鐵 南韓長者深知搭車「潛規則」：別讓年輕人因壓力讓座
世報中秋嘉年華／台糖蝴蝶蘭熱銷 段純貞、阿美廚房排長龍

世報中秋嘉年華／台糖蝴蝶蘭熱銷 段純貞、阿美廚房排長龍
世報中秋嘉年華／金麥特製大月餅 民眾同享

世報中秋嘉年華／金麥特製大月餅 民眾同享

熱門新聞

無印良品母公司「良品計畫」正開始改造閒置已久的老房子，將之再造成民宿，大搶觀光財。（路透）

無印良品母公司 跨足進民宿

2023-09-17 16:04
泰國曼谷航空祭出新規，要求所有旅客登機前先量體重以確保飛航安全。(路透)

跟進紐航、韓航 曼谷航空新規：搭機前先量體重

2023-09-18 02:35
大阪環球影城利用人氣角色製作紙花，讓遊客自發性帶回家收藏，從而減少了清潔負擔。（截圖自大阪環球影城官方X平台）

大阪環球影城「皮卡丘」紙花有巧思 遊客帶回家就少了這負擔

2023-09-21 03:37
星宇航空聯名卡。示意圖。(本報資料照片)

哩程兌換被稱「史上最快改惡」 星宇航空宣布延期

2023-09-20 05:20
日本「東京」是最受推薦的永續旅遊目的地，適合完美主義的處女座。（圖：Booking.com提供）

你是什麼星座？看看12星座「命定度假勝地」是哪裡

2023-09-14 02:50
就在許多中國民眾還在搶購茅台與德芙聯名的酒心巧克力同時，阿里巴巴旗下飛豬旅行將開始銷售「醬香大床房」。（取自第一財經）

茅台跨界聯名「忙」不完 醬香大床房人民幣999元今開訂

2023-09-17 14:15

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里